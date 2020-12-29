Крестики, перстни, топоры - коллекцию археологических находок из Украины задержали в Сербии

Фото: Uprava Carina Srbije

В Сербии на пограничном переходе с Румынией Сербская Црня таможенники вместе с полицией обнаружили археологические находки из Украины.

Пытались вывезти коллекцию из более 2 тыс. предметов разных периодов, сообщает "Балканский обозреватель".

Артефакты обнаружили в грузовике с румынскими номерами. Водителем был 46-летний гражданин Сербии. Перевозил паркет из Украины в Сербию. Водитель сказал таможенникам, что перевозит только два пакета конфет и товар.

Таможенники нашли в кабине грузовика боковой ящик для инструментов. В нем лежали незадекларированные исторические артефакты. Они относятся к бронзовому веку, византийскому периоду, средневековью. Принадлежали древним славянам и кельтам. Всего таможенники обнаружили 2113 предметов. Среди них больше всего было подвесок, колец, инструментов и оружия. Нашли много наконечников для копий, стрел, топоров и булав.

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Среди контрабанды были ложки, иглы, резцы, ключи, шпоры, пряжки ремней, пуговицы и монеты.

Все предметы будут переданы на экспертизу.

Водитель сказал таможенникам, что коллекция не его. Он согласился перевезти ее из Украины в Сербию за небольшую плату.

Из Украины пытались вывезти уникальное издание сборника "Кобзарь" Тараса Шевченко 1860 года. Это преступление предупредили сотрудники СБУ, сообщили в ведомстве.