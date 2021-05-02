В украинском музей принесли уникальный перстень

На Полтавщине нашли античный перстень. Фото: "Центральний"

В Полтавский краеведческий музей имени Василия Кричевского передали кольцо с древнегреческой надписью.

Оно относится к позднеримским временам. Местный житель случайно обнаружил его в окрестностях Полтавы возле села Зоревка в позапрошлом году. В древности на этой территории существовало поселение скифского времени и небольшой поселок позднеримского века, сообщает "Центральний".

Кольцо почистили и обнаружили на нем греческая надпись. Обратились к экспертам за переводом.

"Надпись там был "χαριс", это пожелание. Не только "прощай" или "здравствуй", еще существует ряд значений. Коллеги подсказали, что и такая фраза может быть: "радуйся подарку" и так далее", - сказал директор музея Александр Супруненко.

Перстни с надписью "χαρά" находили в детских захоронениях на Боспоре и в Рейнской области на западе Германии. Многие из них находятся в музеях.

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"Попал на территорию Полтавы или через купцов, которые двигались по Борисфену и обеспечивали местные племена необходимым товаром, или же это памятник Скифских войн, когда местное наше население участвовало в походах с Боспора в Малую Азию, в прилегающие территории", - считает Супруненко.

Полицейские, которые расследовали преступление на территории Уманского района Черкасской области обнаружили в салоне автомобиля старинные предметы. Они могут иметь историческую и культурную ценность. Речь идет о позолоченных кинжале, браслете и других подобных вещах.