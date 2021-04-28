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среда, 28 апреля 2021 11:42

Нашли чертежи старинного храма
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Нашли чертежи костела в Збараже
Фото: "Укрінформ"
Нашли чертежи костела в Збараже
Нашли чертежи костела в Збараже
Нашли чертежи костела в Збараже

Краевед Руслан Пидставка разыскал старые чертежи костела и монастыря XVIII в. в городе Збараж Тернопольской области

"Во Львове обрабатывал архивные документы польского галицкого историка, архивиста Александра Чоловского, датированные 1816-1817 годами. Исследую историю гимназии фонда Потоцких, располагавшейся в зданиях старого монастыря в Збараже, нашел ряд интересных документов о его закрытии в 1816 году австрийской властью. И особенно ценной находкой оказались план и архитектурное сечение костела святого Антония и монастырь отцов бернардинцев. Детальное изучение этих чертежей - дело профессиональных архитекторов", - рассказал Пидставка сообщает "Укрінформ".

Исследователю удалось установить назначение некоторых помещений костела и монастыря. Обнаружил кухню, классы, библиотеку и залы, которые использовала гимназия в XVIII - XIX вв.

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Костел святого Антония из Падуи и монастырь бернардинцев - одно из древнейших сооружений Збаража. Его построили в 1746 году по инициативе шляхтичей Станислава и Виктории Потоцких на месте бывшего храма. Сейчас костел и здания монастырского комплекса отцов бернардинцев принадлежат Национальному заповеднику "Замки Тернопольщины".

Под Доминиканским костелом в Черткове Ивано-Франковской области обнаружили древнюю крипту. Согласно хроникам, в этой крипте похоронили бывшего владельца города, воеводу Подольского и Русского Станислава Гольского, рассказали в Чертковском горсовете.

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