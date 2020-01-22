В море нашли уникальный перстень

Кольцо сделали из рога оленя. Фото: Newsweek

Перстень из рога оленя нашли в море в Дании. Находка относится к каменному веку - 5,5-6,3 тис. років тому.

Кольцо хорошо сохранилось, хотя и сломано. Его диаметр составляет 2,4 см. Оно отполированное, на внутренней части есть следы оригинальной резьбы. Состояние кольца свидетельствует о том, что его практически не носили. Нашли на четвертом по величине острове Дании Лолланне, сообщает Newsweek.

Возле кольца нашли другие предметы, сделанные из дерева и кости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Викинги хоронили вождей в котелках

Это второе кольцо каменного века, найденное в Дании. Неизвестно, почему этот вид украшений так редко встречается в стране. Одна из теорий заключается в том, что мелкие объекты просто не сохранились. Или кольца в очень небольшом количестве привозили с севера современной Германии.

Археологи раскопали 2 похоронные лодки викингов на территории села Виньера, Норвегия. В одном находились останки мужчины, в другом - женщины.