В Крыму задержали украинского режиссера

В 2014 году задержали Олега Сенцова. Фото: "Новое Время"

11 мая 2014 в Крыму оккупанты задержали режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, Сенцова к 20 лет лишения свободы.

Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирния держат в колонии в Магадане.

Сенцова и Кольченко удерживали в СИЗО в Москве, судили в Ростове, перевозили этапами на Урал, в российскую Арктику. Они на двух проехали почти 20 тыс. км - половину пути вокруг света.

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"Громадське" сняло документальный фильм в ключевых городах пути их этапа. В фильме рассказывается, в каких условиях их содержат и какие люди занимаются их судьбами.

Украинские знаменитости написали письма украинским политзаключенным Олегу Сенцову и Александру Кольченко, которых незаконно удерживают в России. Акцию под названием "Напиши письмо" запустил телеканал "Громадське".