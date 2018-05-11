В Крыму задержали украинского режиссера

 
Ексклюзивы
1/5
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 1647
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1567
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2871
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
15 Просмотров: 50876
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1458
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3258
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7551
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2070
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1170
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7 Просмотров: 7479
Фото
Все фото
11
21
13
14
6
Что делать с мужем после работы - советы женских изданий 1930-50-х
Что делать с мужем после работы - советы женских изданий 1930-50-х
Битва за урожай: как сеяли, пахали и доили во время Второй мировой войны
Битва за урожай: как сеяли, пахали и доили во время Второй мировой войны
Кропивницкий оставил юридический факультет ради театра
Кропивницкий оставил юридический факультет ради театра
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Открыли выставку об украинцах в нацистских концлагерях
Открыли выставку об украинцах в нацистских концлагерях
Видео
Все видео
В Крыму задержали украинского режиссера
В Крыму задержали украинского режиссера
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
Что Украине даст поместная церковь
Что Украине даст поместная церковь
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11871
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2394
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7497
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6723
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2169
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 мая 2018
Просмотров: 162
Бранденбурзькі ворота
"Та вже триццять год, як війна кончилась", – кидає бабця, я чую уривок фрази. Баби торгують насінням під чахлими кленами, біля гастроному. ...
пятница, 11 мая 2018 17:33

В Крыму задержали украинского режиссера

  Комментировать
В Крыму задержали украинского режиссера
В 2014 году задержали Олега Сенцова. Фото: "Новое Время"

11 мая 2014 в Крыму оккупанты задержали режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, Сенцова к 20 лет лишения свободы.

Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирния держат в колонии в Магадане.

Сенцова и Кольченко удерживали в СИЗО в Москве, судили в Ростове, перевозили этапами на Урал, в российскую Арктику. Они на двух проехали почти 20 тыс. км - половину пути вокруг света.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это не отравление" - что случилось с Сенцовым в тюрьме

"Громадське" сняло документальный фильм в ключевых городах пути их этапа. В фильме рассказывается, в каких условиях их содержат и какие люди занимаются их судьбами.

Украинские знаменитости написали письма украинским политзаключенным Олегу Сенцову и Александру Кольченко, которых незаконно удерживают в России. Акцию под названием "Напиши письмо" запустил телеканал "Громадське".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Известные украинцы написали письма Сенцов и Кольченко
Известные украинцы написали письма Сенцов и Кольченко Просмотров: 63
"Это не отравление" - что случилось с Сенцовым в тюрьме
"Это не отравление" - что случилось с Сенцовым в тюрьме Просмотров: 2952
Сейчас вы читаете новость «В Крыму задержали украинского режиссера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

В Крыму задержали украинского режиссера

Открыли фильтрационные лагеря для бывших военнопленных

Депортация крымских татар началась в три часа утра

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 4 Просмотров: 144960
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 2 Просмотров: 135163
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 9 Просмотров: 127836
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 116663
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 2 Просмотров: 104366
Больше всего комментируют
15
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
11
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
9
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
Голосов: 3198
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua