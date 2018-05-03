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четверг, 03 мая 2018 18:03

Известные украинцы написали письма Сенцов и Кольченко

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Известные украинцы написали письма Сенцов и Кольченко
Запустили флешмоб "Напиши письмо" в поддержку политзаключенных Кольченко и Сенцова. Фото: "Радио Свобода"

Украинские знаменитости написали письма украинским политзаключенным Олегу Сенцову и Александру Кольченко, которых незаконно удерживают в России. Акцию под названием "Напиши письмо" запустил телеканал "Громадське".

В частности к проекту присоединились кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, актриса Римма Зюбина, писатель Андрей Курков, певица Саша Кольцова и театральная режиссер Галина Джикаева.

"Я просто хочу поблагодарить тебя за то, что ты есть. За то, что ты настоящий пример человека, который не боится. Я даже не представляю, как тебе сложно. Как тебе тяжело там. Просто хочу, чтобы ты знал - я лично тебя помню. И верю в то, что ты как можно скорее вернешься к нам. И снова начнешь снимать кино, классное кино, как ты умеешь", - написал в своем письме к Сенцову режиссер Ахтем Сеитаблаев.

В своем письме к Александру Кольченко режиссер выразил надежду, что политзаключенным удастся вернуться не только в Украину, но и на свою малую родину в Крыму.

"Мы каждый на своем месте делаем для того, чтобы вы как можно скорее вернулись. Сначала в Украину, пока, к сожалению, без Крыма. А потом, в ближайшее время все вместе встретимся в Крыму. В украинском Крыму", - написал Сеитаблаев.

Андрей Курков и Галина Джикаева написали, что с Кольченко и Сенцовым не знакомы лично, но уже несколько лет следят за их судьбами и хотели бы пообщаться поближе после их возвращения.

Римма Зюбина вспомнила, что в городе Лабытнанги, где в исправительной колонии содержится Олег Сенцов, проживали друзья ее семьи.

На "Громадському" сообщили, что письма уже передали Сенцову и Кольченко в российские колонии. Кроме того, призвали присоединиться к акции всех неравнодушных. Письма просят писать на русском языке, чтобы их разрешили передать украинцам.

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Александра Кольченко и украинского режиссера Олега Сенцова задержали российские спецслужбы в Крыму в мае 2014 года. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали. Сенцов и Кольченко признаны правозащитным движением "Мемориал" политическими заключенными. Российские власти включила их в список "террористов и экстремистов".

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