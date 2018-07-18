В крепости нашли клад из древнеримских монет

Монеты могли спрятать римские солдаты. Фото: novinite.com

В Грузии на территории музея-заповедника Гонио-Апсарос археологи обнаружили клад, состоящий из монет древнеримской эпохи.

Десятки бронзовых и серебряных монет обнаружила польско-грузинская команда археологов при раскопках древнеримского форта Апсарос. По мнению ученых, находка может оказаться частью более крупного клада, сообщает Science in Poland.

Древнейшие из обнаруженных монет были отчеканены в период правления императора Адриана (117-138 годы), самые молодые - в период правления императора Септимия Севера (198-211 годы).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли остатки воинов, которых после битвы догрызали животные

Их отчеканили на монетном дворе в Кесарии Каппадокийской - столице древнеримской провинции, расположенной почти в 1000 км от Апсароса.

Предполагается, что деньги могли спрятать римские солдаты перед очередным походом.

В Иордании нашли печь для выпечки хлеба, которую использовали еще за 4 тыс. лет до появления сельского хозяйства. В ней были остатки бездрожжевого хлеба.