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среда, 18 июля 2018 23:13

В крепости нашли клад из древнеримских монет

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В крепости нашли клад из древнеримских монет
Монеты могли спрятать римские солдаты. Фото: novinite.com

В Грузии на территории музея-заповедника Гонио-Апсарос археологи обнаружили клад, состоящий из монет древнеримской эпохи.

Десятки бронзовых и серебряных монет обнаружила польско-грузинская команда археологов при раскопках древнеримского форта Апсарос. По мнению ученых, находка может оказаться частью более крупного клада, сообщает Science in Poland.

Древнейшие из обнаруженных монет были отчеканены в период правления императора Адриана (117-138 годы), самые молодые - в период правления императора Септимия Севера (198-211 годы).

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Их отчеканили на монетном дворе в Кесарии Каппадокийской - столице древнеримской провинции, расположенной почти в 1000 км от Апсароса.

Предполагается, что деньги могли спрятать римские солдаты перед очередным походом.

В Иордании нашли печь для выпечки хлеба, которую использовали еще за 4 тыс. лет до появления сельского хозяйства. В ней были остатки бездрожжевого хлеба.

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