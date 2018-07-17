Нашли древнейший хлеб в истории человечества

В Иордании обнаружили доказательство того, что хлебобулочные продукты умели печь задолго до развития сельского хозяйства. Фото: ТСН.

В Иордании нашли печь для выпечки хлеба, которую использовали более 4 тыс. лет до появления сельского хозяйства. В ней были остатки бездрожжевого хлеба.

"Это первые доказательства того, что хлебобулочные продукты умели печь задолго до развития сельского хозяйства. Производство хлеба могло бы способствовать аграрной революции периода неолита", - утверждает работник университета Копенгагена Амайя Арранс Отагеу, пишет ТСН.

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Продукт был изготовлен с использованием смеси злаков. Их собрали, приготовили и испекли так же, как это делают теперь.

Производство этих хлебов может быть одной из движущих сил будущей сельскохозяйственной революции, считают исследователи.

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