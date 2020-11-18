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четверг, 18 ноября 2021 09:14

В Киеве состоялась интронизация Патриарха, который 40 лет прожил в США
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В 1990 году Мстислава Скрипника избрали первым Патриархом возрожденной УАПЦ
Фото: facebook.com/groups/historyofchurch
В 1990 году Мстислава Скрипника избрали первым Патриархом возрожденной УАПЦ
В 1990 году Мстислава Скрипника избрали первым Патриархом возрожденной УАПЦ
В 1990 году Мстислава Скрипника избрали первым Патриархом возрожденной УАПЦ
В 1990 году Мстислава Скрипника избрали первым Патриархом возрожденной УАПЦ

18 ноября 1990 года в Софийском соборе состоялась интронизация первого Патриарха Украинской автокефальной православной церкви Мстислава Скрипника. Завершилось возрождение УАПЦ.

"Его блаженству, митрополиту Мстиславу, первоиерарху Украинской автокефальной православной церкви, местоблюстителю Киевского престола, с воления Святого Духа священный Поместный собор, собравшийся в древнем княжеском святом соборе Святой Софии премудрости Божьей, в столичном граде Киеве, в составе первосвященних архипастырей, пастырей и мирян, постановил возвысить древнюю и славную Митрополию Киевскую и всей Руси-Украины, которая имеет постоянную тысячелетнюю историю, к достоинству Патриархии. Владыка Мстислав, первый Всеукраинский святой собор Украинской автокефальной православной церкви избрал тебя Патриархом Киевским и всея Украины ", - зачитывали в соответствующей грамоте.

Завершили вопросом: "Принимаешь ли ты это избрание?", на что Мстислав Скрипник ответил: "Принимаю как зов Божьего провода и не спорю".

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Мстислав родился в Полтаве в 1898 году. В марте 1918-го стал добровольцем конно-гайдамацком полка им. Костя Гордиенко Отдельной запорожской дивизии Армии УНР. В 1920-1921 годах был личным адъютантом главного атамана УНР Симона Петлюры. В межвоенный период работал в кооперативных учреждениях Галиции и Волыни, был послом Польского сейма. В апреле 1942 года стал священнослужителем, позже епископом Переяславским Украинской православной церкви. После Второй мировой войны жил в эмиграции, с 1950-го - в США. Возглавлял там Украинскую православную церковь.

Став Патриархом УАПЦ создал в Киеве свою канцелярию, жил в США. Посетил Украину семь раз. Умер в 1993-м в Канадском городе Гримсби. Похоронен в крипте собора святого Андрея в Саут-Баунд-Брук в Нью-Йорке.

Всеукраинский православный собор провели 5-6 июня 1990 года в Киеве. На нем провозгласили о создании Киевского патриархата и завершили возрождение Украинской автокефальной православной церкви. Патриархом избрали Мстислава (Скрыпника).

В тот день собор открылся Божественной литургией, которая отправлялась в Свято-Софийском соборе, благодаря стараниям народного депутата Олеся Шевченко. На Собор съехались 703 делегата со всей Украины, из них семь епископов, духовенство и миряне. Среди гостей были народные депутаты Украины: Олесь Шевченко, Иван Драч, Иван Заец, Сергей Головатый. Были иностранные гости, представители средств массовой информации Украины и из-за рубежа.

Собор заслушал доклад архиепископа Иоанна Боднарчука, в котором было дано каноническое обоснование установления украинского (Киевского) патриархата. Идею создания Киевского патриархата выразил священник Василий Романюк - будущий Святейший Патриарх Киевский и всей Украины-Руси Владимир - еще в 1972-м во время своего предварительного заключения в письме священнику Мирону Сас-Жураковскому. С докладами выступили: епископ Владимир (Романюк), Евгений Сверстюк, Сергей Головатый, Иван Драч и другие.

Митрополит Мстислав на Собор не прибыл, поскольку министерство иностранных дел СССР не позволило ему въезд в страну как особо опасном врагу, "клерикалу-петлюровцу". На Соборе также приняли "Устав об управлении УАПЦ".

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Дата
18
ноября

В Киеве состоялась интронизация Патриарха, который 40 лет прожил в США

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