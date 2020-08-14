В Канаде признали геноцид цыган

В Канаде признали преследования ромов нацистами Геноцидом цыганского народа.
Об этом сообщает "Историческая правда".
"Официально признаем, что нацисты и их пособники убили более 500 тыс. цыган во время Холокоста, это геноцид против цыганского народа", - говорится в решении Палаты общин, принятом единогласно.
Канада стала 6-м государством, официально признавшим геноцид цыган в годы Второй мировой войны.
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Международный день геноцида ромов отмечали 2 августа. В этот день 1944-го нацисты убили более 2,8 тыс. цыган в концлагере Аушвиц. Вместе более 20 тыс. Окончательное количество погибших во время репрессий сейчас точно не установлено. Всего за годы Второй мировой войны в концлагерях погибло от 500 тыс. до 1,5 млн цыган.
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