"Без слов и слез" - в концлагере погибло 20 тыс. ромов

Автор: lenta.ua Памятник цыганам - жертвам нацистского террора в Берлине открыли 2012-го. По его краям выгравированы строки из поэмы «Аушвиц» цыганского музыканта из Италии Сантино Спинелли: "Изможденная лицо / мертвые глаза / холодные губы / тишина / разбитое сердце / бездыханное / без слов / без слез»

Международный день геноцида ромов отмечают 2 августа. В этот день 1944-го нацисты убили более 2,8 тыс. цыган в концлагере "Аушвиц". Вместе более 20 тысяч.

Окончательное количество погибших во время репрессий сейчас точно не установлено. Всего за годы Второй мировой войны в концлагерях погибло от 500 тысяч до 1,5 млн цыган, сообщает Lenta.ua

Кроме Германии, их преследовали и в Хорватии, направляя в концлагерь "Ясиновац".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Танцы и змеи: показали жизнь пустынных цыган

Цыганский активист Янко Хэнкок предложил на примере холокоста специальный термин для обозначения этих ужасных событий - Пораймос - "надругательство, изнасилование". Однако цыганские активисты считают использование данного термина неэтичным.

Первый Всемирный конгресс ромов состоялся в Лондоне 8 апреля 1971-го. Собрал представителей 30 стран. На конгрессе был создан Международный союз ромов и приняли национальные символы: флаг и гимн. Это позволило ромам мира признать себя единой свободной нацией. В настоящее время их организация объединяет ромские общественные группы 42 стран мира. С тех пор ежегодно 8 апреля отмечают Международный день ромов.