В храме нашли кувшины с изумрудами

Фото: Photo courtesy Francisco Correa

В Колумбии археологи обнаружили восемь керамических кувшинов с металлическими фигурками и изумрудами. Нашли все внутри храма и прилегающих к нему могилах.

Сосуды изготовили представители народа муиска около 600 лет назад, сообщает Live science.

Муиска были известны тонкой работой с золотом. С ними связывают легенды об Эльдорадо. Между 1537-м и 1540 годом регион завоевали испанцы, многих муиска убили.

Археологи обнаружили храм и могилы в руинах древнего города, расположенного недалеко от столицы Колумбии Боготы.

Фигурки сделали в виде животных и людей с оружием. Храм мог быть связан с поклонением предкам. Подобные горшки находили в других древних поселениях муиска. Это могли быть подарки предкам.

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У народа были церемонии, во время которых вождь появлялся покрытий мазью с частицами золота. Это считается одним из источников мифа об Эльдорадо.

В джунглях Амазонки в Колумбии нашли десятки тысяч наскальных рисунков, которым 12,5 тыс. лет. Открытие сделали в прошлом году, но держали его в секрете до сих пор. Ученые рассказывают, что возраст находки установили с помощью изображений вымерших животных ледникового периода. На скалах можно увидеть доистрочиного родственника слона мастадонта, палеоламу, вымершего верблюда, гигантских ленивцев и доисторических лошадей.