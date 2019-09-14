В древности люди не переваривали молоко, но употребляли его

Древние люди могли варить сыр. Фото: Hi-News.ru

Люди употребляли молоко 6 тыс. лет тому назад, хотя тогда у всех была непереносимость лактозы.

Исследователи соскребали зубной налет с костей, найденных в Англии. Из него выделили компоненты и проанализировали их. В зубном налете семи человек ученые обнаружили молочный белок - бета-лактоглобулин, сообщает ВВС.

Соавтор исследования Софи Чарльтон из кафедры археологии Йоркского университета предполагает, что в каменный век молоко употребляли в малых количествах.

"Более вероятным вариантом было то, что они обрабатывали молоко, чтобы снизить уровень лактозы в нем. Если вы делаете из молока сыр, кисломолочный продукт или йогурт, то содержание лактозы уменьшается, и его легче переваривать", - заявила она.

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Остатки молочных жиров археологи обнаружили в глиняной посуде эпохи неолита. Это подтверждает теорию о сыре.

Археологи обнаружили просверленный череп в погребальной камере древнего города Евромус, Турция. Ученые считают, что он является свидетельством операции на мозге, которую провели 2,2 тыс. лет назад. Так лечили головную боль.