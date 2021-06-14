В центре города взорвался автомобиль

Всего с 1966-го по 2006 год в результате действий Ирландской республиканской армии погибло 3720 человек. Муралы ИРА сохранились до наших дней. Фото: getty

Ирландская республиканская армия 15 июня 1996-го подорвала мощную бомбу в центре Манчестера в Англии. Это был самый мощный взрыв в Великобритании со времен Второй мировой войны.

С 1970-го Ирландская республиканская армия проводила вооруженную кампанию чтобы объединить разделенную Ирландию. Кроме нападений на военные и политические цели, армия делала теракты в Северной Ирландии и Англии. Считали, что нанося ущерб экономике, можно давить на британское правительство.

В тот день в 9:20 утра фургон Ford припарковали в центре Манчестера двое мужчин. Внутри была взрывчатка. Они оставили авто. Удалось избежать жертв так как члены ИРА по телефону сообщили о заложенной бомбе полиции.

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Эксперты-криминалисты подсчитали, что бомба весила 1500-1600 кг. Эвакуацию района сделали полицейские и охранники из местных магазинов. Бомба взорвалась в 11:17. Благодаря отчаянным усилиям полиции никто не погиб. 200 человек были ранены - некоторые серьезно - от стекла и обломков.

Несмотря на политические соглашения, конфликт все еще остается нерешенным до конца. В Северной Ирландии до сих пор продолжают существовать протестантские и католические милитаризованные организации, в том числе некоторые течения ИРА. Часть боевиков выступила против перемирия.

Всего с 1966 по 2006 года включительно во время конфликтов погибло 3720 человек. Примерно 60% жертв убили ирландские националисты, 30% - лоялисты и еще 10% - британская армия. Среди убитых республиканцами 52,5% составляли члены или бывшие члены британских сил безопасности. 51,2% убитых армией и полицией - гражданские лица. Окончательное перемирие подписали 10 апреля 1998 года. Его заключили правительства Республики Ирландии и Великобритании. Главные партии Северной Ирландии закрепили положения соглашения. Согласно ей, все стороны конфликта отказывались от силовых методов борьбы и обещали разоружиться в течение двух лет. Лондон взял на себя обязанность заботиться о правах католиков в Ольстере.