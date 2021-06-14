В центре города взорвался автомобиль

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 495
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 594
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 864
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 396
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 360
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
7 Просмотров: 1368
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1521
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Просмотров: 774
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1575
Фото
Все фото
7
7
6
10
26
&quot;С трупами не связываться. Никому не продаваться и приступить к работе&quot; - 130 лет назад родился Евгений Коновалец
"С трупами не связываться. Никому не продаваться и приступить к работе" - 130 лет назад родился Евгений Коновалец
В столице простились с участником национально-освободительного движения
В столице простились с участником национально-освободительного движения
От боевиков освободили украинский город
От боевиков освободили украинский город
Как выглядели окрестности Львова в 1969 году - подборка фото
Как выглядели окрестности Львова в 1969 году - подборка фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Видео
Все видео
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Интервью
1/5
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 99
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 765
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 522
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 459
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2736
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 июня 2021
Просмотров: 360
Підкорити хворобу
– Треба не менше 60 тисяч доларів, щоб підкорити Еверест. Ну і дрібні витрати, – каже Ігор Яськевич. Став 30-м українцем, який ...
вторник, 15 июня 2021 08:20

В центре города взорвался автомобиль

  Комментировать
В центре города взорвался автомобиль
Всего с 1966-го по 2006 год в результате действий Ирландской республиканской армии погибло 3720 человек. Муралы ИРА сохранились до наших дней. Фото: getty

Ирландская республиканская армия 15 июня 1996-го подорвала мощную бомбу в центре Манчестера в Англии. Это был самый мощный взрыв в Великобритании со времен Второй мировой войны.

С 1970-го Ирландская республиканская армия проводила вооруженную кампанию чтобы объединить разделенную Ирландию. Кроме нападений на военные и политические цели, армия делала теракты в Северной Ирландии и Англии. Считали, что нанося ущерб экономике, можно давить на британское правительство.

В тот день в 9:20 утра фургон Ford припарковали в центре Манчестера двое мужчин. Внутри была взрывчатка. Они оставили авто. Удалось избежать жертв так как члены ИРА по телефону сообщили о заложенной бомбе полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ведущую партию возглавила новая лидерка

Эксперты-криминалисты подсчитали, что бомба весила 1500-1600 кг. Эвакуацию района сделали полицейские и охранники из местных магазинов. Бомба взорвалась в 11:17. Благодаря отчаянным усилиям полиции никто не погиб. 200 человек были ранены - некоторые серьезно - от стекла и обломков.

Несмотря на политические соглашения, конфликт все еще остается нерешенным до конца. В Северной Ирландии до сих пор продолжают существовать протестантские и католические милитаризованные организации, в том числе некоторые течения ИРА. Часть боевиков выступила против перемирия.

Всего с 1966 по 2006 года включительно во время конфликтов погибло 3720 человек. Примерно 60% жертв убили ирландские националисты, 30% - лоялисты и еще 10% - британская армия. Среди убитых республиканцами 52,5% составляли члены или бывшие члены британских сил безопасности. 51,2% убитых армией и полицией - гражданские лица.

Окончательное перемирие подписали 10 апреля 1998 года. Его заключили правительства Республики Ирландии и Великобритании. Главные партии Северной Ирландии закрепили положения соглашения. Согласно ей, все стороны конфликта отказывались от силовых методов борьбы и обещали разоружиться в течение двух лет. Лондон взял на себя обязанность заботиться о правах католиков в Ольстере.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В центре города взорвался автомобиль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июня

В центре города взорвался автомобиль

Самое читаемое
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
 Просмотров: 4041
Добкин &quot;наехал&quot; на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России
Добкин "наехал" на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России 2 Просмотров: 3960
Полицейский &quot;подрезал&quot; машину с детьми и обстрелял пассажиров
Полицейский "подрезал" машину с детьми и обстрелял пассажиров
4
 Просмотров: 3627
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье Просмотров: 3429
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
8
 Просмотров: 3313
История
Под ледником нашли поселение викингов
Под ледником нашли поселение викингов Просмотров: 279
Золотую монету 1933 года продали за рекордную сумму
Золотую монету 1933 года продали за рекордную сумму Просмотров: 423
Итальянец победил в конкурсе проектов здания университета в Киеве
Итальянец победил в конкурсе проектов здания университета в Киеве
 Просмотров: 162
"С трупами не связываться. Никому не продаваться и приступить к работе" - 130 лет назад родился Евгений Коновалец
"С трупами не связываться. Никому не продаваться и приступить к работе" - 130 лет назад родился Евгений Коновалец
7
 Просмотров: 729
Жителей стран Балтии начали депортировать
Жителей стран Балтии начали депортировать
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
22
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
4
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Добкин "наехал" на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
2
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
Голосов: 269
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть