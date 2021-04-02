Умер украинский композитор

Максим Березовский написал оперу "Демофонт", которая считается первой, созданной украинским композитором Иллюстрация: ukrinform

Украинский композитор 31-летний Максим Березовский умер в Санкт-Петербурге 2 апреля 1777 года.

Мужчина происходил из казацкой семьи. Родился в Глухове и имел исключительные вокальные способности. Сочетание этого способствовало успешному вступлению в Глуховскою музыкальную школу. Там готовили профессиональных певцов для выступлений непосредственно при императорском дворе.

После обучения Березовский закончил Киево-Могилянскую академию, где усовершенствовал музыкальный талант, изучил иностранные языки. А уже в 1758 году получил командировку в Петербург. Стал солистом в Придворной певческой капелле князя Петра Федоровича, а уже через 2 года выступал как певец-солист в Итальянской оперной труппе, которая играла в Российской империи. Его покровителем стал граф Алексей Орлов.

В 1769 году Березовский получил разрешение и средства на обучение в Болонской филармонической академии. Учился у главы академии, композитора Джованни Батиста Мартини, который также был одним из учителей Моцарта. В 1771 году Березовский сдал экзамен на звание академика филармонии в Болонье, получил звание маэстро и стипендию от Венеции. До 1772-го написал симфонию "До мажор", сонату для скрипки и чембало и духовные концерты.

Через год взялся за написание оперы "Демофонт" на итальянское либретто драматурга Пьетро Метастазио о фракийском царе Демофонте и его детях. Опера предназначалась для зимнего карнавала в Ливорно и была воспринята тепло. Ее же слушал граф Орлов, прибывший в город с эскадрой русских кораблей.

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Затем покровитель забрал композитора с собой в Российскую империю. На родине маэстро обещали назначение на должность директора Кременчугской музыкальной академии, которую планировал создать Потемник. Но после годовой волокиты назначили сотрудником императорского театра и капельмейстером Придворной певческой капеллы.

Впоследствии Березовский заболел, вероятно, умер от лихорадки. Позже возникали версии, что покончил жизнь самоубийством из-за любви, нищеты и невозможности создавать новые произведения, из-за конфликтов на новых должностях, или же убить его приказала сама Екатерина II. Но, по мнению исследователей жизни композитора, они не соответствовали действительности. Ведь должность капельмейстера была достаточно престижной и позволяла творить.

Вместе с композитором погибло и большинство его произведений - концерты, литургии, хвалебные песни, причастных стихи, сонаты, симфонии. Сохранились лишь единичные композиции - 12 концертов, опера "Демофонт", соната для скрипки и чембало и причастники, что и принесли ему мировую славу.

Мемориальная доска композитору сохраняется на фасаде Болонской музыкальной академии.

Австрийский композитор 13-летний Вольфганг Амадей Моцарт 13 декабря 1769-го отправился в первое концертное турне по Италии. В поездке сопровождал отец. Музыкальный талант у мальчика родители обнаружили в 3 года. Отец наиграл ему легкую мелодию на клавесине и Вольфганг безошибочно ее повторил. Первый концерт для клавесина написал в 4 года. Мальчик сам научился играть на скрипке. Семья Моцарта много путешествовала по Европе и на всех приемах показывала талант сына-вундеркинда. Отец и сын дали концерты в Мюнхене, Париже, Лондоне. Побывали в Голландии и Швейцарии. Он мог играть с завязанными глазами на разных инструментах, запоминал и безошибочно воспроизводил сложные мелодии.