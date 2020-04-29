Украинского командира приговорили к расстрелу

Ярослав-Дмитрий Витовский составил первый дисциплинарный устав УПА. Фото: 100krokiv.info

Командира УПА Ярослава-Дмитрия Витовского расстреляли в Киеве 29 апреля 1947-го. Был сыном украинского военного и политического деятеля Дмитрия Витовского.

К ОУН Витовский-младший присоединился еще студентом в 1939-м. Руководил центром подполья на географическом факультете Львовского университета. После оккупации Западной Украины Красной армией был мобилизован в ее ряды. Учился на летчика. За несколько месяцев до начала немецко-советской войны вернулся во Львов, получив отпуск. С тех пор в армию не вернулся. Работал в хозяйстве митрополита Андрея Шептицкого.

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Через 2 года присоединился к УПА. Взял псевдоним "Змеюка". Занимался подготовкой старшин в окрестностях горы Магура. Составил дисциплинарный устав УПА. Впоследствии стал комендантом Военно-полевой жандармерии УПА в Станиславской - теперь Ивано-Франковской - области. Позже командиром тактического отрезка УПА "Маковка". Руководил отрядами Первого словацкого рейда, который должен был провести антикоммунистическую пропагандистскую работу в Словакии. Вскоре вернулся в Украину.

В 1946 году воины должны были препятствовать проведению советской властью "выборов" в Верховный Совет СССР в Западной Украине. Выполняя задание по противостоянию "Большой блокаде" НКВД, отряд Витовского попал в засаду возле села Каменка Сколевского района на Львовщине. Чекисты схватили тяжело раненного мужчину, вылечили и пытались выбить показания, которых не давал даже под пытками. Дело Витовского как советского военного передали в трибунал. На нем заявил, что основная задача организации - борьба с чекистами, а не Красной армией. Приговорили к расстрелу и лишили офицерского звания.

1 ноября 1918-го украинцы захватили власть во Львове. Возглавил восстание сотник УСС Дмитрий Витовский. Город принадлежал Австро-Венгерской империи. В октябре 1918-го император Карл І объявил о преобразовании монархии в федерацию народов. Национальные движения получили возможность создать независимые государства.