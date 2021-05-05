Украина и США подписали декларацию

Леонид Кравчук и Джордж Буш Старший в Кэмп-Дэвиде Фото: из личного архива Леонида Кравчука / gordonua.com

5 мая 1992 года состоялся первый официальный рабочий визит президента Украины Леонида Кравчука в США. Правительственные пресс-службы сообщали, что проходил на основе взаимного доверия.

США признали независимость Украины еще 26 декабря 1991 года, а дипломатические отношения между странами установили в январе 1992-го. Во время шестидневного визита Леонид Кравчук встретился с губернатором Арканзаса и претендентом на пост президента США Биллом Клинтоном, а также президентом Джорджем Бушем Старшим в Кэмп-Дэвиде. В Вашингтоне политики подписали декларацию, в которой впервые зафиксировали формулу "демократического партнерства". Партнерами США становились страны, которые активно работали в направлении демократического общественного развития, что было актуальным для поставторитарной Украины.

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Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США. Впервые зазвучали ноты о необходимости отказа Киева от ядерного оружия. Позже политики США требовали от Украины ратификации договора об ограничении стратегических наступательных вооружений - СНВ-1 и присоединения к многостороннему Договору о нераспространении ядерного оружия.

После визита у многих аналитиков сложилось впечатление, что американская администрация видит отношения с Украиной только через призму отношений с Россией. Сам же Кравчук вспоминал:

"Мы сидели с Бушем, разговаривали и касались и чисто украинских проблем, и украинско-американских, кто у нас партнер, кто стратегический и не стратегический партнер и, конечно, затронули тему России. Я не помню ни одного предложения, где бы не было акцента, что нам нужно забывать, что мы должны налаживать нормальные отношения с Россией".

Президент США Джордж Буш Старший высказался в Киеве за сохранение СССР 1 августа 1991-го. В мире его речь получила шутливое название "Котлета по-киевски". Президент предостерегал украинцев от "самоубийственного национализма". В речи Буш поддержал договоренности, достигнутые ранее в апреле между Горбачевым и девятью республиками, в частности Украиной, ставшей одной из участников нового союзного договора. Новый союз предусматривал создание мягкой федерации вместо СССР. Речь зазвучала в украинском парламенте за 3 недели до провозглашения независимости Украины. Ее автором стала директор отдела по делам СССР Кондолиза Райс, однако фразу "самоубийственный национализм" дописал впоследствии сам президент. В Верховном Совете УССР спич президента США поддержали громкими аплодисментами, однако речь встретила критику как в союзных республиках, так и в самих США.