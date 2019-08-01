Президент США призвал украинцев остерегаться национализма

Джордж Буш Старший произносит речь на заседании Верховной Рады УССР Фото: bbc.com

Президент США Джордж Буш Старший высказался в Киеве за сохранение СССР 1 августа 1991-го. В мире его речь получила шутливое название "Котлета по-киевски". Президент предостерегал украинцев от "самоубийственного национализма".

В речи Буш поддержал договоренности, достигнутые ранее в апреле между Горбачевым и 9-ю республиками, в частности Украиной, ставшей одной из участников нового союзного договора. Новый союз предусматривал создание мягкой федерации вместо СССР.

Речь зазвучала в украинском парламенте за 3 недели до провозглашения независимости Украины. Ее автором стала директор отдела по делам СССР Кондолиза Райс, однако фразу "самоубийственный национализм" дописал впоследствии сам президент. В Верховном Совете УССР спич президента США поддержали громкими аплодисментами, однако речь встретила критику как в союзных республиках так и в самих США.

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"Преемник Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и других прибывает и ведет пропаганду в поддержку договора о союзе. Почему он не призывал Кувейт подписать союзный договор с Ираком", - говорилось в заявлении правительства Грузии.

Речь также раскритиковала западная пресса.

"Она является самым ужасным примером того, что другие нации не смогли признать неизбежность факта независимости Украины", - писало издание The Economist.

CША признали украинскую независимость 25 декабря 1991-го, почти через месяц после референдума 1 декабря.

Декларацию о государственном суверенитете Украины приняла Верховная Рада УССР 16 июля 1990-го. До этого документ обсуждали на XXVIII съезде Коммунистической партии Украины, где приняли соответствующую резолюцию. Декларация заложила основу для построения независимой Украины. За каждое положение декларации проходили словесные бои в сессионном зале парламента. Однако события, которые всколыхнули Советский Союз, указывали на неизбежность изменений. Коммунисты, которые составляли большинство в Раде, пошли на уступки демократическим силам. 11 июля 1990-го 244 голосами приняли I раздел Декларации о "Самоопределение украинской нации". Решающие события произошли 16 июля, когда 355 депутатов проголосовали за принятие исторического документа.