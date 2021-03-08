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понедельник, 08 марта 2021 15:08

Украина могла остаться в составе СССР. Ельцин говорил об этом с Кравчуком

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Украина могла остаться в составе СССР. Ельцин говорил об этом с Кравчуком
Леонид Кравчук и Борис Ельцин обговаривали вариант сохранения СССР. ФОТО: со страницы первого президента Украины в Facebook

Украина могла не получить независимость в 1991 году и остаться в составе СССР.

Вариант сохранения Советского Союза обсуждали руководители тогдашних союзных стран, заявил телеканалу "Украина 24" первый президент Украины Леонид Кравчук.

"До подписания Беловежских соглашений, под Москвой обсуждался сценарий сохранения СССР. Ельцин советовался со многими руководителями республик. Помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему. Он говорил: "Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию?". И мы начали обсуждать, какой может быть конфедерация на территории СССР, и пришли к выводу - надо обсудить эту тему с Горбачевым. Ельцин заявил ему: "Михаил Сергеевич, у нас не клеится, мы не можем договориться, потому что начались большие движения в республиках, люди хотят больше прав, свобод, независимости, давайте подумаем, как реформировать страну из федерации в конфедерацию", - заявил Кравчук.

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Михаил Горбачев попросил назвать ему пример конфедерации, который можно реализовать.

"Ельцин говорит:" Швейцария. Сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, еще через год - я. Горбачев задумался: "Нет, нет, нет, так нельзя. Должен быть один президент", - добавил Леонид Макарович.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев во вторник, 2 марта, отметил 90-летие. Юбилей политик провел на карантине. Как и все остальные, он говорит, что устал от ограничений, связанных с коронавирусом.

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Дата
08
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