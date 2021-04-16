Суд признал вопросы референдума неконституционными

Президент Леонид Кучма голосует на референдуме 16 апреля 2000 года Фото: ukrinform

16 апреля 2000 года состоялся Всеукраинский референдум по вопросам реформации системы государственного управления. Стал вторым в новейшей истории Украины, после референдума по вопросу независимости в 1991-м

Инициативу проведения референдума продвигал президент Леонид Кучма. Новую модель организации власти предлагал еще в предвыборной программе кандидата в президенты. Однако тогда было сказано о "народной инициативе", ведь 7 декабря 1999 года состоялось собрание граждан Житомира, которые создали инициативную группу по этому поводу.

Сначала на референдум планировали вынести шесть вопросов, но два из них признали неконституционными. При этом острой критике подвергались и другие.

Организацией референдума занималась Центральная избирательная комиссия. Бюллетени получили около 29,7 млн граждан - 81,15% общего количества тех, кто имел право участвовать в голосовании.

В первом вопросе речь шла о дополнении статьи 90-й Конституции Украины новой частью, которая бы позволяла президенту досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если та не могла в течение месяца сформировать парламентское большинство или в случае не утверждения в течение трех месяцев государственного бюджета. Этот вопрос поддержали 85,9% граждан.

Во втором вопросе речь шла об ограничении депутатской неприкосновенности. Его поддержали 90,2% населения. В третьем - об уменьшении общего количества народных депутатов с 450 до 300. А в четвертом - о необходимости формирования двухпалатного парламента, одна из палат которого представляла бы интересы регионов Украины. Их поддержали 91,1 и 82,9% соответственно.

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В откинутых вопросах должны были спрашивать о принятии Конституции Украины Всеукраинским референдумом и о выражении недоверия Верховной Раде Украины ХIV (III) созыва.

Конституционный суд подтвердил законность и окончательность решения, вынесенного гражданами Украины на референдуме. Однако, несмотря на фактическую поддержку, соответствующие изменения в законодательство так и не внесли. Власть игнорировала волеизъявление населения. Референдум же оценивали как опосредованный, обычный общественный опрос, а "народную инициативу" попыткой олигархов из окружения Кучмы сохранить власть и не допустить избрания на следующих президентских выборах Виктора Ющенко.

Венецианская комиссия и другие организации подтвердили сомнительный характер референдума из-за значительных противоречий и пробелов в украинском законодательстве.

В последующие годы граждане часто обращались в суд с исками о незаконной бездеятельности соответствующих органов и требованиями обязать их принять меры по реализации воли граждан. Но, например, в 2010 году Высший административный суд Украины оставил некоторые исковые заявления без рассмотрения. Мотивировал пропуском срока, установленного законодательством для обращения. Такие решения принимали и в последующие годы.

Всеукраинский референдум о провозглашении независимости Украины и выборах первого президента Украины состоялись 1 декабря 1991 года. В бюллетени референдума разместили текст Акта провозглашения независимости, принятого 24 августа 1991-го. Украинцы могли подтвердить его или нет. При этом бюллетень, где были подчеркнуты оба утверждения или не подчеркнуты вовсе, признавался недействительным. Участие в референдуме приняли почти 32 млн человек. После подсчета волеизъявления граждан, объявили, что положительный ответ дали 90,32%. При этом не было ни одного населенного пункта и ни одного региона, где идея независимости не получила поддержки большинства.