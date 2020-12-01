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вторник, 01 декабря 2020 11:50

Украинцы проголосовали за изменение формы государственного правления

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Украинцы проголосовали за изменение формы государственного правления
Подавляющее большинство граждан Украины поддержали Акт провозглашения независимости Фото: dyvys.info

Всеукраинский референдум о провозглашении независимости Украины и выборах 1-го президента Украины состоялся 1 декабря 1991 года.

В бюллетени референдума разместили текст Акта провозглашения независимости, принятого 24 августа 1991 года. Украинцы могли подтвердить его или нет. При этом бюллетень, где были подчеркнуты оба утверждения или не подчеркнуты вовсе, признавался недействительным.

Участие в референдуме приняли почти 32 млн человек. После подсчета волеизъявления граждан, объявили, что положительный ответ дали 90,32%. При этом не было ни одного населенного пункта и ни одного региона, где идея независимости не получила поддержки большинства.

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Выборы президента проходили по системе абсолютного большинства. Основными претендентами на звание 1-го президента Украины стали самовыдвиженец Леонид Крачук и член Народного движения Украины Вячеслав Чорновил. Кравчук победил в 1-м туре, получив поддержку 61,59% избирателей. Черновола поддержали 23,27%.

Через сутки независимость Украины признали Польша и Канада, а 4 декабря - Литва и Латвия.

19 августа 1991 года, 29 лет назад, в СССР начался путч. Это было началом распада Союза. Следующие 3 дня были решающими в украинской истории. А через 5 дней парламент примет Акт провозглашения независимости Украины.

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Дата
01
декабря

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