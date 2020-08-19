Нам надо было самим что-то делать, чтобы не оказаться под завалами Советского Союза, так Леонид Кравчук оценил события путча в 1991 году. Фото: leonid-kravchuk.com.ua

19 августа в 1991-м, 29 лет назад, в СССР начался путч. Это было началом распада Союза. Следующие 3 дня были решающими в украинской истории.

В этот день утром гостелевидение Союза сообщило о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), якобы "болезнь" президента и переход обязанностей главы государства Геннадию Янаеву. К председателю Верховной Рады УССР Леониду Кравчуку прибыл представитель повстанцев с целью заставить его поддержать ГКЧП. Кравчук отказался поддержать переворот, и парламент занял выжидательную позицию. Компартия осталась у власти, поддержала ГКЧП и приняла к выполнению ее требования и рекомендации.

Леонид Кравчук в 16:00 в своем выступлении на украинском телевидении призвал граждан сохранять спокойствие и подчеркнул, что чрезвычайное положение Украинской ССР не касается. Тогда объявил о выходе из партии КПРС.

"Мы должны были что-то сделать, чтобы не оказаться под обломками Советского Союза, а там было чему валится очень серьезно. Таким образом, время (независимости Украины - Gazeta.ua) ГКЧП приблизил. Но сказать, что вся Украина сразу стала готова к независимости, я не могу", - говорил Кравчук.

"В 16:00 по телевизору выступил Кравчук. Он повел себя не как лидер, который протестует против нарушения Конституции. В его выступлении про это не было ни единого слова. Потом выяснилось, что на него сильно давили. Но, конечно, он ожидал, чья возьмет в Москве - так тогда мы поведем себя и здесь. Но на всякий случай он создал свой маленький ГКЧП - комитет, которому поручил следовать приказу, чтобы не было никаких демонстраций. Комитету должен был следить за средствами коммуникации, ксероксами. Чтобы никто ничего не печатал. Комитет возглавил первый заместитель председателя правительства Константин Масик", - говорил Лесь Танюк, глава комиссии ВР Украины по вопросам культуры и духовному возрождения.

Шахтеры Донбасса объявили бессрочную забастовку и выдвинули требование запретить союзную и республиканскую компартию. Начались массовые митинги.

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