Начался путч

 
Ексклюзивы
1/5
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 477
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 765
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 252
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 486
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2700
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2385
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1341
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
Фото
Все фото
3
8
7
6
4
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Видео
Все видео
"Он просит, чтобы вы не сидели" - Тихановская обратилась к белорусам в день рождения своего мужа
"Он просит, чтобы вы не сидели" - Тихановская обратилась к белорусам в день рождения своего мужа
Обещания Зеленского "затягивать пояса" чиновников - не для всех. Заместитель Ермака получила более 60 тыс. грн зарплаты
Обещания Зеленского "затягивать пояса" чиновников - не для всех. Заместитель Ермака получила более 60 тыс. грн зарплаты
Лукашенко повторяет Януковича - видеофакт
Лукашенко повторяет Януковича - видеофакт
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Кравчук сообщил, куда могут перенести заседание ТКГ из Минска
Кравчук сообщил, куда могут перенести заседание ТКГ из Минска
Интервью
1/5
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 477
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1305
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1773
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1809
Колонка
Лілія Дворецька
Лілія Дворецька
18 августа 2020
Просмотров: 513
Ніщо твоє не належить тобі
– Ідеш на змагання з плавання. Крапка, – каже мені 8-річній вожата в дитячому таборі десь під Києвом влітку 1997-го. Попри сльози й ...
среда, 19 августа 2020 13:07

Начался путч

  Комментировать
Начался путч
Нам надо было самим что-то делать, чтобы не оказаться под завалами Советского Союза, так Леонид Кравчук оценил события путча в 1991 году. Фото: leonid-kravchuk.com.ua

19 августа в 1991-м, 29 лет назад, в СССР начался путч. Это было началом распада Союза. Следующие 3 дня были решающими в украинской истории.

В этот день утром гостелевидение Союза сообщило о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), якобы "болезнь" президента и переход обязанностей главы государства Геннадию Янаеву. К председателю Верховной Рады УССР Леониду Кравчуку прибыл представитель повстанцев с целью заставить его поддержать ГКЧП. Кравчук отказался поддержать переворот, и парламент занял выжидательную позицию. Компартия осталась у власти, поддержала ГКЧП и приняла к выполнению ее требования и рекомендации.

Леонид Кравчук в 16:00 в своем выступлении на украинском телевидении призвал граждан сохранять спокойствие и подчеркнул, что чрезвычайное положение Украинской ССР не касается. Тогда объявил о выходе из партии КПРС.

"Мы должны были что-то сделать, чтобы не оказаться под обломками Советского Союза, а там было чему валится очень серьезно. Таким образом, время (независимости Украины - Gazeta.ua) ГКЧП приблизил. Но сказать, что вся Украина сразу стала готова к независимости, я не могу", - говорил Кравчук.

"В 16:00 по телевизору выступил Кравчук. Он повел себя не как лидер, который протестует против нарушения Конституции. В его выступлении про это не было ни единого слова. Потом выяснилось, что на него сильно давили. Но, конечно, он ожидал, чья возьмет в Москве - так тогда мы поведем себя и здесь. Но на всякий случай он создал свой маленький ГКЧП - комитет, которому поручил следовать приказу, чтобы не было никаких демонстраций. Комитету должен был следить за средствами коммуникации, ксероксами. Чтобы никто ничего не печатал. Комитет возглавил первый заместитель председателя правительства Константин Масик", - говорил Лесь Танюк, глава комиссии ВР Украины по вопросам культуры и духовному возрождения.

Шахтеры Донбасса объявили бессрочную забастовку и выдвинули требование запретить союзную и республиканскую компартию. Начались массовые митинги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада проголосовала за документ, который начал новый период истории

Через 5 дней парламент примет Акт провозглашения независимости Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Начался путч». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Начался путч

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 48998
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 30231
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
 Просмотров: 9054
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 6903
Добровольческие батальоны попытались взять под контроль Иловайск
Добровольческие батальоны попытались взять под контроль Иловайск
 Просмотров: 6183
Политика
В День Независимости Украины Нацкорпус устроит масштабный автопробег
В День Независимости Украины Нацкорпус устроит масштабный автопробег Просмотров: 54
Порошенко об угрозах для Беларуси: красных линий для Путина не существует, он может пойти на все
Порошенко об угрозах для Беларуси: красных линий для Путина не существует, он может пойти на все Просмотров: 189
"Никакой агитации" - Зеленский приехал на строительство дорог в одну из областей
"Никакой агитации" - Зеленский приехал на строительство дорог в одну из областей Просмотров: 693
Дезинформация - Ермак прокомментировал обвинения в измене
Дезинформация - Ермак прокомментировал обвинения в измене 1 Просмотров: 864
Демократы выбрали Байдена своим официальным кандидатом
Демократы выбрали Байдена своим официальным кандидатом Просмотров: 189
Больше всего комментируют
3
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
2
"Шахтёр" позорно проиграл полуфинальный матч Лиги Европы
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1
МЗС впервые в истории вызвало своего посла из Беларуси
Голосов: 17440
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua