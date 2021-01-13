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среда, 13 января 2021 12:00

Ритуальные бои и ряженые. Какие архаические традиции на Маланки сохранились до наших дней
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Маланковая группа ряженых
Фото: facebook.com/vinnytsiamuseum/
Уличный обход на Маланки
Ритуальные бои - своеобразные соревнования между женатыми мужчинами и парнями
Ритуальные бои - своеобразные соревнования между женатыми мужчинами и парнями
Щедрование на Василия

Показали, как в селе Попова Гребля Чечельницкого района Винницкой области проводят обряд "Маланки". Свое название получил от дня преподобной Мелании, которую почитают 13 января.

Сначала люди объединяются в уличные маланковые группы ряженых. Создают своеобразную "цыганскую семью". В нее входят отец - "старый", мать - "старая" и сынки. Отдельно выбирают "Маланку", роль которой исполняет миловидный парень 13-14 лет. Далее разучивают роли, готовят уникальные архаичные маски и костюмы, рассказывает в Facebook Винницкий областной краеведческий музей.

"Как же выглядит карнавальный "цыган"? Чисто цыганского в нем мало, больше дедовского, исконного. Оригинальные древние детали этого образа - вывернутый шерстью наверх кожух, меховая маска с бородой, полотняная сумка и обязательно горб, набитый соломой. К реквизиту "цыган" относится и "файда" - кнут с толстой деревянной ручкой и крепкой плетью с "билом" на конце.

Специфические карнавальные атрибуты "старого" - коровий рог, трубя в который он созывает детей, и палка с загнутым концом - "ключка". С ней ходит и "старая". Образ этого персонажа определяет широкая яркая юбка и платок. На поясе у нее висят кукла и дырявое решето. Исполнитель роли "Маланки" не прикрывает лицо маской, зато наводит брови, густой румянец. Кужель с веретеном и конопляная пряжа - неотъемлемый признак карнавальной "Маланки", - отмечают в музее.

Автор: facebook.com/vinnytsiamuseum/
  Ритуальные бои - своеобразные соревнования между женатыми мужчинами и парнями
Ритуальные бои - своеобразные соревнования между женатыми мужчинами и парнями

Далее участники проводят новогоднюю церемонию. Она состоит из 2 частей: обхода села, во время которого поют традиционные новогодние песни, поздравляют и выполняют старинные обрядово-игровые действия, и ритуальных соревнований, на которые собирается все село.

На время праздников между уличными группировками возникает своеобразное состояние войны. Противоборство носит ритуальный характер и проходит в пределах определенных игровых правил.

Также в Поповой Гребле засевать разрешено не только ребятам, но и женатым мужчинам. Активное участие принимает вся мужская община.

"Сійся-родися жито-пшениця, всяка пашниця…
На щастя, на здоров'я, на Новий рік,
Щоб краще уродило, як торік.
А тобі Василю – коноплі на шию.
Будьте здорові, з Новим роком, з Василем!"

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13 января украинцы отмечают Маланку или Щедрый Вечер.

Свое название получил благодаря щедрому столу. Хозяева готовили кутью и кровянку, которую называли "Маланка". Выпекали специальные хлеба "Маланку" и "Василия".

Наибольшая магия праздника - это карнавал. Обычно украинцы переодевались в известных народных персонажей и животных и ходили по селу. В эту ночь принято щедровать. Ребята в масках выражают добрые пожелания, танцуют, поют и ставят шутливые сценки. Девушки же ходили отдельно от ребят. Традиции общего щедрования появились позже.

Считалось, что именно эта ночь идеально подходит для любовных гаданий, чем и занимались девушки. В это время парни воровали у них дома калитки. Чтобы вернуть потерю, отец девушки должен был ставить магарыч.

По древней традиции ребята, окончив ритуальный обход, утром шли на перепутье сжигать "деда", или "дидуха", - снопы соломы, которые традиционно стояли в углу дома от Святого вечера до Нового года. Елку в селах не ставили. Затем молодые прыгали через костер. Это должно было очистить души от общения с нечистой силой. С рассветом шли засевать.

Сегодня принято мириться с соседями и родственниками, чтобы встретить новый год в мире и согласии.

В этот день нельзя выносить из дома мусор, ведь можно вынести счастье.

Нельзя произносить слово "тринадцать", а также считать мелкие монеты. Говорят, счет монет принесет слезы на весь год. Нельзя никому ничего одалживать, ведь можно весь год провести в долгах.

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