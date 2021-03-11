Республику включили в Третий Рейх

В 1938-м немецкие войска вошли в Австрийской республики без сопротивления. Фото: Немецкий федеральный архив

Состоялся аншлюс Австрии Германией 13 марта 1938-го. Немецкие войска вошли в Австрийской республики.

Придя к власти в 1933-м Адольф Гитлер вернулся к идеи аншлюса Австрии. Австрийские и немецкие нацисты предприняли неудачную попытку государственного переворота в Австрийской республике. Отряды нацистов выступали, требуя "аншлюса". Итальянский диктатор Бенито Муссолини отреагировал на это отрицательно. Только когда Гитлер получил его согласие - начал действовать.

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Зимой 1938-го Гитлер встретился с австрийским канцлером Куртом фон Шушниґом и министром иностранных дел Австрии Гвидо Шмидтом в немецком Зальцбурге. Заставил допустить к власти австрийских нацистов. Гитлер отдал приказ имитировать сосредоточение войск на границе с Австрией и распространять фальшивые новости о подготовке к вооруженному конфликту.

Перед угрозой вооруженного вторжения президент Вильгельм Миклас сдал свои позиции. 12 марта немецкие войска вошли в Австрийской республики без сопротивления со стороны австрийцев. Австрийскую республику включен в Третьего Рейха как "Восточную марку".

10 апреля под контролем нацистов состоялся референдум. 99,73% австрийцев поддержали присоединение Австрийской республики к Третьему Рейху.

Немцам в зонах оккупации союзников 7 июня 1945-го приказали смотреть фильмы о преступлениях нацистов в концлагерях. Так пытались "перевоспитать".