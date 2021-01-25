Религиозный орден извинился за сексуальные преступления своих последователей

96 иезуитов совершали сексуальные преступления в отношении детей и взрослых Фото: pixabay

Католический орден иезуитов в Испании извинился за сексуальные преступления некоторых своих последователей. Их поступки назвали печальными и позорными.

Официальные представители ордена рассказали, что с 1927 по 2020 год 96 иезуитов, которые часто работали учителями, совершили сексуальные преступления в отношении 81 ребенка и 21 взрослого. Большинство из этого происходило в школах, сообщает The Guardian.

Сейчас братьев-насильников осталось немного. 48 из 65 умерли. 4 живых больше не являются членами ордена. 13 отстранены от возможности работать с детьми на время расследований. Их отправили в изолированные коммуны.

Имена и фамилии преступников в ордене не назвали, но пообещали в дальнейшем обеспечить полную безопасность детям и взрослым. В общем эти 96 членов ордена составили 1,08% от общего количества его последователей в Испании.

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"Мы хотим научиться просить прощения у жертв и общества за эти злоупотребления, за культуру замалчивания и за то, что не обращались с этими фактами честно и прямо", - заявил руководитель ячейки ордена Антонио Эспанья.

Испанское объединение "Украденное детство" позитивно приняло новости, но заявило, что изложенные цифры "смешны", учитывая эпоху, богатую на преступления. Иезуитам советуют поговорить с жертвами и начать выплату компенсаций.

Орден Иезуитов, или же Общество Исуса, основал проповедник Игнаций Лойола в 1539 году при поддержке папы Павла III. Решение о его создании принял еще 1534-го с шестью своими единомышленниками на Монмартре, близ Парижа. Орден должен был обращать иноверцев к католицизму, в основном, путем образования. Благодаря активной деятельности Лойолы орден быстро увеличивался. Иезуитские миссионеры активно выступали против Реформации и способствовали возвращению в лоно католической церкви большого количества протестантов. Иезуиты имели свои миссии в Индии, Бразилии, Конго, Эфиопии. Отводя большую роль в образовании, иезуиты основали в Риме колледж (позднее - Григорианский университет) и Германикум, школу для немецких священников, а также ряд благотворительных организаций, которые, в частности, занимались бывшими проститутками и крещенными евреями.