Запретили оборот иностранной валюты

Гривны и карбованцы стали единственным средством платежа на территории УНР Фото: bank.gov.ua

4 января 1919 года Директория УНР издала закон об украинской денежной единице гривне. Запретила оборот всех российских, немецких, австрийских и румынских денег на подконтрольных территориях.

Гривну ввели в Украине в 1918-м. Ее разработку инициировала Центральная Рада еще после провозглашения Третьего универсала. Политики стремились стабилизировать экономическую ситуацию и задекларировать возникновение нового автономного государства - Украинской Народной Республики. Гривна делилась на 100 шагов и оценивалась в 1/2 карбованца эмиссии 1917 года. Печатать гривны должны были в Германии.

После гетманского переворота 29 апреля 1918-го, гетман Павел Скоропадский сохранил систему номиналов. Его правительство постоянно увеличивало эмиссию денег, выполняя обязательства перед союзниками немцами. Тогда в свободном обращении кроме гривен УНР находились царские и местные карбованцы, серебряные монеты Российской империи, немецкие марки. Для увеличения оборота денег из Германии приняли партию банкнот номиналами 2, 100 и 500 грн, заказанных еще предыдущей властью. Разрабатывали и эскизы собственных карбованцев, но завершить денежную реформу полностью правительство гетмана не успело из-за восстания Директории.

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Директория же приняла проект предложенный министром продовольственных дел и экономистом Борисом Мартосом. Деньги выпущенные предыдущей властью признали единственным средством платежа на территории Украины, при этом курс с российскими стал плавающим. Чтобы укрепить украинскую валюту у населения начали забирать золото и серебро. Переплавляли и медные памятники, из которых изготавливали мелкие монеты.

Стабилизации денежной системы помешало очередное наступление на Украину большевиков. Им удалось захватить клише для печати некоторых банкнот, что позволило расшатывать финансовую систему Украины. После победы над Директорией они запретят оборот всех украинских денег.

13 ноября 1918-го по инициативе гетмана Павла Скоропадского выпустили банкноты номиналом 1 тыс. карб. Дизайн банкнот разработал художник Григорий Золотов. Он был автором нескольких нереализованных проектов бумажных денег и государственных бумаг времен Украинской революции. Из-за цвета банкноты называли "пестрыми" или "гетманками". Одна из женских фигур на ней держит в руке булаву. Другая - рог изобилия. На деньгах были надписи "Ходить нарівні з кредитовими білетами" и "Фальшування караеться по Закону". Министр финансов УНР Борис Мартос заметил, что в надписях были грамматические ошибки. Банкноты подписал директор Государственной казны Харитон Лебедь-Юрчик.