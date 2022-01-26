"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк

Иван Патриляк: "Нация – это общий взгляд на прошлое, будущее и настоящее. Так что от истории никуда не денешься. Она – самая суровая учительница, очень наказывает". Фото: Тарас Подолян

Россия применяет против нас тактику гибридной войны, как в 1917-1920 годах против Финляндии, Польши, стран Балтии. Политики слабо знают историю, из-за чего повторяют ошибки прошлого.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказывает историк Иван Патриляк.

"Нация – это общий взгляд на прошлое, будущее и настоящее. Так что от истории никуда не денешься. Учатся ли украинцы на своей истории? Где-то да, где-то нет, – говорит он. – Она – самая суровая учительница, очень наказывает".

Политические лидеры часто абсолютизируют историю и считают, что события должны развиваться точно так же, как раньше. Но этого не будет, отмечает историк.

"Говорят, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. Россия применяет против нас тактику гибридной войны, равно как в 1917-1920 годах против Финляндии, Польши, стран Балтии. Но ни одна из этих картинок не воспроизводит нашу. Мы должны знать тот опыт, но это не значит, что не возникнут новые угрозы. История нужна, чтобы не повторять откровенных ошибок. Как говорят американцы: "Если ты меня обманул – позор тебе. Если ты меня обманул во второй раз – позор мне". Если вторично совершаешь историческую ошибку – беда. Наш истеблишмент очень рыхдый, часто меняется и слабо ориентируется в прошлом".

Не всегда конфликт можно разрешить уговорами. Для этого требуется желание обеих сторон. Но сложно найти общий язык с тем, кто не признает твое существование, считает историк.

"Для Путина мы – пустое место, вымысел, фантом. Соглашательская позиция Зеленского продиктована его характером или воспитанием. Возможно, в детстве ему говорили: "Володя, не надо все решать кулаками. Интеллигентные люди договариваются". Путин из детства в петербургских подворотнях вынес другие вещи — бить надо первым. И убегать. Это другая психология. Говорить с Путиным должен не Зеленский, а прокурор в Гааге. Нынешние переговоры в Женеве, Брюсселе и Вене показали, что российская дипломатия недоговороспособна. Выдвинула ультиматум – ее послали. Это даже не переговоры".

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По словам Патриляка, элита является отражением общества. Они развиваются в одинаковом темпе.

"Умные люди есть, но они в абсолютном меньшинстве. Должна быть критическая масса таких, чтобы мы могли говорить об изменении элит. Пока общество покупается на обещания – этого не будет. Большевизм 1917 года – яркий популизм, очень успешный в Украине. Это прекрасно – фабрики рабочим, земля крестьянам, мир солдатам, протезы людям с инвалидностью. Все счастливы. В 2019 году кандидаты обещали вдвое снизить стоимость коммунальных услуг. Как в такое можно поверить? Это все равно что обещать завтра уровень жизни как в Нидерландах. Человек умный в такие вещи не поверит. Быстро ничего не происходит. Чтобы стать Нидерландами – нужно работать сто лет. Если это делать как мы и воровать – останемся кем есть. Основной закон жизни – причинно-следственный: посеем чертополох – он и вырастет, а не персик", – заключает историк.

Полное интервью с Иваном Патриляком читайте в журнале "Країна"

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