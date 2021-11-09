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вторник, 09 ноября 2021 18:09

В Киеве состоится презентация сериала "10 дней независимости Украины"

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В Киеве состоится презентация сериала &quot;10 дней независимости Украины&quot;
На презентации будет показана последняя серия проекта. Фото: УКФ

10 ноября в 10:00 в помещении Украинского кризисного медиа-центра по ул. Крещатик, 2 состоится презентация исторического документального сериала "10 дней независимости Украины".

Его организует ОО "Центр исследований освободительного движения" при поддержке Украинского культурного фонда.

Выступят историк и автор проекта Владимир Вятрович, сценарист Леся Вакулюк, сценарист Андрей Сайчук и продюсер Михаил Смуток.

"Почему именно десять дней независимости? Команда проекта считает, что без тех Дней независимости, которые предшествовали 1991-му, в частности, первого Дня независимости 22 января 1918, провозглашенного в Киеве, а также Дней независимости провозглашенных в Хусте 1939 года и Львове 1918 и 1941 годах , и даже без июльской независимости 1990-го – не была бы возможна и независимость 1991-го", - говорится в сообщении.

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На презентации состоится допремьерный показ серии о Революции достоинства.

24 августа 2021 года стартовал документальный видеопроект "10 днів незалежності". Его авторы выбрали 10 важных дат, связанных с созданием государства.

"Для когда-то порабощенного народа День Независимости страны - главный государственный праздник. Для большинства украинцев таковым является 24 августа. Хотя это не первый и не единственный в нашей истории день, который может претендовать на это почетное название", - написал в Facebook автор проекта историк Владимир Вятрович.

Проект расскажет о днях, за которыми стоит целая эпоха борьбы за свободу. Первую серию посвятили Четвертому универсалу УЦР.

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