Премьер-министр Израиля 5 лет жила возле Бессарабского рынка

Голда Меир родилась 120 лет назад в Киеве. Фото: "Википедия"

3 мая 1898 в Киеве родилась будущая премьер-министр Израиля Голда Меир.

Ее родителями были плотник Моше-Ицхак Мабович и Блюма Найдич. Они переехали в Киев из Пинска в современной Беларуси в начале 1890-х годов.

В то время евреи не имели права свободно селиться в Киеве. Глава семьи сдал квалификационный экзамен, изготовив доску для шахмат. Это дало ему право перебраться с семьей в город.

Семья жила на Бассейной улице возле Бессарабской площади в 2-этажном доме. Помещение до нашего времени не сохранилось.

"Мы жили тогда в Киеве, в маленьком доме, на первом этаже. Это была жалкая и сырая каморка", - вспоминала Голда Меир.

Отец открыл столярную мастерскую, но заказы на мебель быстро закончились. Семья жила в нищете и в 1903 году они вернулись в Пинск. Оттуда через 3 года перебрались в США.

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Голда Меир много занималась политической деятельностью. В 1921 она вместе с мужем переехала в Палестину.

14 мая 1948 года она среди 200 еврейских политиков приняла участие в церемонии провозглашения Израиля. Была единственной женщиной среди 24-х человек, подписавших Декларацию о независимости Израиля.

В марте 1969 года Голда Меир стала премьер-министром Израиля. Была в должности 5 лет. В это время уменьшила налоги для бедных и развернула строительство социального жилья.

После войны Судного дня между Израилем и египетско-сирийским союзом в октябре 1973 году Меир подала в отставку. Она считала ее собственной виной, потому что не смогла гарантировать безопасность граждан.

8 декабря 1978 года Голда Меир умерла. Ее похоронили на горе Герцля в Иерусалиме.

25 апреля 1818 в Погребище, современный райцентр в Винницкой области, родился музыкант Марк Соколовский. Он был признан лучшим гитаристом Европы. Немцы называли Марка Соколовского "великим артистом", французы - "Паганини гитары", итальянцы - "Боттезини гитары", англичане - "королем гитаристов", поляки - "Костюшко гитаристов".