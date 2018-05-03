Премьер-министр Израиля 5 лет жила возле Бессарабского рынка

 
Ексклюзивы
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1206
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 4563
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2322
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1710
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3852
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1125
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 567
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2277
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 189
Фото
Все фото
6
6
6
14
11
Нашли останки неизвестного древнего существа
Нашли останки неизвестного древнего существа
Вспоминаем Николая Яковченко: &quot;Рожа, кормилица моя родная&quot;
Вспоминаем Николая Яковченко: "Рожа, кормилица моя родная"
Шашлык по-сталински - показали, что любили есть на природе кремлевские вожди
Шашлык по-сталински - показали, что любили есть на природе кремлевские вожди
Показали фото войны ирландцев с англичанами
Показали фото войны ирландцев с англичанами
Опубликовали раритетные снимки сделаны в Киеве в 1918 году
Опубликовали раритетные снимки сделаны в Киеве в 1918 году
Видео
Все видео
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
Что Украине даст поместная церковь
Что Украине даст поместная церковь
В Норвегии произошел самый масштабный теракт
В Норвегии произошел самый масштабный теракт
Весенний субботник: показали, как учеников заставляли убирать металлолом
Весенний субботник: показали, как учеников заставляли убирать металлолом
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1206
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3852
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5841
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 738
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8748
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 мая 2018
Просмотров: 306
Варіації
Коли садиш город, день вимірюється не годинами, а тільки запасом твоїх сил і площею землі, яку тобі треба довести до ума до вечора: викопай, закопай, ...
четверг, 03 мая 2018 16:46

Премьер-министр Израиля 5 лет жила возле Бессарабского рынка

  Комментировать
Премьер-министр Израиля 5 лет жила возле Бессарабского рынка
Голда Меир родилась 120 лет назад в Киеве. Фото: "Википедия"

3 мая 1898 в Киеве родилась будущая премьер-министр Израиля Голда Меир.

Ее родителями были плотник Моше-Ицхак Мабович и Блюма Найдич. Они переехали в Киев из Пинска в современной Беларуси в начале 1890-х годов.

В то время евреи не имели права свободно селиться в Киеве. Глава семьи сдал квалификационный экзамен, изготовив доску для шахмат. Это дало ему право перебраться с семьей в город.

Семья жила на Бассейной улице возле Бессарабской площади в 2-этажном доме. Помещение до нашего времени не сохранилось.

"Мы жили тогда в Киеве, в маленьком доме, на первом этаже. Это была жалкая и сырая каморка", - вспоминала Голда Меир.

Отец открыл столярную мастерскую, но заказы на мебель быстро закончились. Семья жила в нищете и в 1903 году они вернулись в Пинск. Оттуда через 3 года перебрались в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шолом-Алейхем женился на своей ученице

Голда Меир много занималась политической деятельностью. В 1921 она вместе с мужем переехала в Палестину.

14 мая 1948 года она среди 200 еврейских политиков приняла участие в церемонии провозглашения Израиля. Была единственной женщиной среди 24-х человек, подписавших Декларацию о независимости Израиля.

В марте 1969 года Голда Меир стала премьер-министром Израиля. Была в должности 5 лет. В это время уменьшила налоги для бедных и развернула строительство социального жилья.

После войны Судного дня между Израилем и египетско-сирийским союзом в октябре 1973 году Меир подала в отставку. Она считала ее собственной виной, потому что не смогла гарантировать безопасность граждан.

8 декабря 1978 года Голда Меир умерла. Ее похоронили на горе Герцля в Иерусалиме.

25 апреля 1818 в Погребище, современный райцентр в Винницкой области, родился музыкант Марк Соколовский. Он был признан лучшим гитаристом Европы. Немцы называли Марка Соколовского "великим артистом", французы - "Паганини гитары", итальянцы - "Боттезини гитары", англичане - "королем гитаристов", поляки - "Костюшко гитаристов".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Украинец стал лучшим гитаристом Европы
Украинец стал лучшим гитаристом Европы Просмотров: 333
Шолом-Алейхем женился на своей ученице
Шолом-Алейхем женился на своей ученице Просмотров: 585
Сейчас вы читаете новость «Премьер-министр Израиля 5 лет жила возле Бессарабского рынка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
мая

Премьер-министр Израиля 5 лет жила возле Бессарабского рынка

Пассажиров-безбилетников отправляли работать на соломорезку

Ошибка диспетчера стоила жизни 94 людям: в небе столкнулись два самолета

Самое читаемое
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
28
 Просмотров: 145652
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
18
 Просмотров: 90042
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
12
 Просмотров: 73356
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 43064
Генеральная уборка: как отмыть 100-летний дом
Генеральная уборка: как отмыть 100-летний дом
14
 Просмотров: 38340
История
Нашли доказательства существования основателя учения Каббалы
Нашли доказательства существования основателя учения Каббалы 1 Просмотров: 5688
Нашли останки неизвестного древнего существа
Нашли останки неизвестного древнего существа
6
 Просмотров: 4212
Пассажиров-безбилетников отправляли работать на соломорезку
Пассажиров-безбилетников отправляли работать на соломорезку
 Просмотров: 1125
Ошибка диспетчера стоила жизни 94 людям: в небе столкнулись два самолета
Ошибка диспетчера стоила жизни 94 людям: в небе столкнулись два самолета
 Просмотров: 17883
Вспоминаем Николая Яковченко: "Рожа, кормилица моя родная"
Вспоминаем Николая Яковченко: "Рожа, кормилица моя родная"
6
 Просмотров: 1458
Больше всего комментируют
14
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
13
Бокс и бизнес в столице - СМИ рассказали о нападающем на нардепа Найема
7
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
5
"Существует дискуссия, что это американские жрицы" - министр культуры озвучил неожиданную версию появления праздника 8 марта
5
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
Голосов: 1849
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua