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среда, 17 ноября 2021 08:20

После избиения студентов началась Бархатная революция

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После избиения студентов началась Бархатная революция
Ученики пражских и братиславских вузов и актеры столичных театров объявили недельную забастовку. Активисты создали Гражданский форум – объединение демократических сил. Фото: https://www.boskovice-festival.cz

В Праге прошла многотысячная демонстрация чешских студентов 17 ноября 1989-го. Ее чешская полиция жестоко разогнала. Началась "Бархатная революция".

В Чехии 17 ноября отмечают память участника студенческих митингов 24-летнего Яна Оплетала, его убили полвека назад нацисты. С этого времени во многих странах отмечают День Студента. Современные чешские студенты получили официальное разрешение на проведение митинга. Пришли 40 тысяч. Студентов остановили полицейские на Национальном бульваре по пути к Вацлавской площади. Участникам демонстрации было предложено разойтись.

Оставшихся жестоко избили полицейские. На следующий день учащиеся пражских и братиславских вузов и актеры столичных театров объявили недельную забастовку. К забастовке присоединились члены художественных и литературных объединений, организаций и учреждений. Активисты создали Гражданский форум – объединение демократических сил. В его составе находились независимые организации, представители церквей и обычные граждане.

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Представители власти встретились с лидером революционеров Вацлавом Гавелом, начались переговоры. Тот 26 ноября созывает митинг. На манифесты вышли 75% населения Чехословакии. В историю революция вошла под названием "Бархатная". На общегосударственную забастовку в Праге пришло около 800 тыс. человек, в Братиславе – около 100 тыс., в больших городах люди также вышли на площади.

Через неделю после начала революции руководство Коммунистической партии во главе с Милошем Якешем подало в отставку. Затем оставил власть и президент Густав Гусак. На досрочных выборах 29 декабря победил Вацлав Гавел.

Прекратило существование общее государство чехов и словаков - Чехословакия 31 января 1992 года. С 1 января 1993 г. в Европе появились две новые суверенные республики — Чешская и Словацкая. 13 ноября Федеральное собрание Чехо-Словакии приняло закон о разделе имущества и конституционный акт о прекращении существования ЧСФР как единого государства.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
17
ноября

После избиения студентов началась Бархатная революция

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