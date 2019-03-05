 
Ексклюзивы
1/5
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
Просмотров: 351
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
1 Просмотров: 504
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 3807
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1143
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 2232
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2079
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3843
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2574
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1197
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
4 Просмотров: 2943
Фото
Все фото
25
13
9
5
4
Показали фортепиано, на котором играл Роман Шухевич
Показали фортепиано, на котором играл Роман Шухевич
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
Художник показал, как выглядели герои римских статуй вживую
Художник показал, как выглядели герои римских статуй вживую
Показали 800-летнюю христианскую книгу, которую изъяли у контрабандистов
Показали 800-летнюю христианскую книгу, которую изъяли у контрабандистов
Авто принцессы Дианы продадут на аукционе
Авто принцессы Дианы продадут на аукционе
Видео
Все видео
Для туристов открыли затопленную гробницу
Для туристов открыли затопленную гробницу
Показали самый древний в Украине символ власти, которому 5 тыс. лет
Показали самый древний в Украине символ власти, которому 5 тыс. лет
"Крах гетманата стал катастрофой на всю ее жизнь" - умерла дочь Скоропадского
"Крах гетманата стал катастрофой на всю ее жизнь" - умерла дочь Скоропадского
Рассказали о подземелье, которое нашли в центре города
Рассказали о подземелье, которое нашли в центре города
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2079
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2574
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1971
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1449
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4428
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 марта 2019
1 Просмотров: 846
Двадцять років потому
— Хлопці, а що то за дим зі школи валить? — мати підходить до шкільного паркану й дивиться в бік майстерні. Ми з сусідом Сашком в ...
вторник, 05 марта 2019 15:53

Показали фортепиано, на котором играл Роман Шухевич
25

  Комментировать

Роман Шухевич заочно учился в музыкальном институте имени Лысенко по классу фортепиано
Фото: Валерий Шмаков
В студенческие годы во Львове Роман играл в студенческом квартете "Ревелерсы Евгения" ( "Львовские ревелерсы")
Роман Шухевич также считался хорошим танцором. Он окончил курс народных танцев известного во Львове хореографа Василия Авраменко
Пуля, которую выпустил Шухевич перед гибелью, сделав сигнальный выстрел
Стол за которым сидел Роман Шухевич

Во львовском Музее генерала-хорунжего Романа Шухевича сохраняется оригинальное фортепиано на котором играл проводник украинских националистов.

Сегодня исполняется 69 лет со дня смерти главнокомандующего Украинской повстанческой армии. Погиб он в селе Билогорща, которая теперь является окраиной Львова. Там скрывался в связной. Большевики окружили дом утром 5 марта 1950. Шухевич сначала спрятался на лестничной клетке в тайнике, а затем попытался прорваться боем. Убил майора МГБ Ривенка, но на выходе из дома получил автоматную очередь в грудь. После чего застрелился, чтобы не попасть к врагу живым.

Роман Шухевич заочно выучился в музыкальном институте имени Лысенко по классу фортепиано.

В студенческие годы во Львове играл в студенческом квартете "Ревелерсы Евгения" ( "Львовские ревелерсы"). Выступал с братом Юрием во Львовском оперном театре. Брата в 1941-м замучили большевики.

"Роман Шухевич играл на фортепиано при каждом удобном случае. Когда в доме Шухевича начинались споры, Роман садился за фортепіано, играл и пел с пьесы "Наталка Полтавка": "Где согласие в семействе, там мир и тишина". После этого ссоры утихали", - рассказывает научный сотрудник с Музея Романа Шухевича Любовь Дацко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали рекламу, которую придумывал Роман Шухевич

В музее также хранится кресло и стол со стульями семьи Шухевичей, пуля, который выпустил Роман Шухевич перед гибелью, фотографии и документы, макет повстанческойго убежища.

В доме в поселке Билогорща в пригороде Львова Роман Шухевич жил в течение 1948-1950 годов. Снимал комнату на втором этаже в учительницы Анны Конюшик. У нее еще жила связная УПА 18-летняя Галина Дидык псевдо "Анна".

Автор: Ірина ЛЕВИЦЬКА; фото: Валерій ШМАКОВ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Сеть шокировали фото заброшенного костела XVIII века. на Львовщине
Сеть шокировали фото заброшенного костела XVIII века. на Львовщине 1 Просмотров: 3609
Вандалы испортили памятник Шухевичу и Бандере
Вандалы испортили памятник Шухевичу и Бандере Просмотров: 252
Сейчас вы читаете новость «Показали фортепиано, на котором играл Роман Шухевич». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
марта

Выстрелил себе в висок: сегодня чтят память Романа Шухевича

Курением табака испанцы лечили 36 заболеваний

Самое читаемое
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
30
 Просмотров: 22178
&quot;Жизнь в резервации&quot; - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
"Жизнь в резервации" - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
12
 Просмотров: 17662
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 4 Просмотров: 17064
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
15
 Просмотров: 16525
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
13
 1 Просмотров: 14829
История
Выстрелил себе в висок: сегодня чтят память Романа Шухевича
Выстрелил себе в висок: сегодня чтят память Романа Шухевича
 Просмотров: 675
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
13
 1 Просмотров: 14802
Курением табака испанцы лечили 36 заболеваний
Курением табака испанцы лечили 36 заболеваний
 Просмотров: 324
Художник показал, как выглядели герои римских статуй вживую
Художник показал, как выглядели герои римских статуй вживую
9
 Просмотров: 7831
Археологи установили, где древнейшее начали готовить макароны
Археологи установили, где древнейшее начали готовить макароны Просмотров: 288
Больше всего комментируют
22
У Тимошенко истерика, она достает все козыри - эксперт
12
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг
8
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
6
Порошенко уволил своего друга Гладковского
4
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
Голосов: 491
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua