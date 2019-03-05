Показали фортепиано, на котором играл Роман Шухевич

Фото: Валерий Шмаков

Во львовском Музее генерала-хорунжего Романа Шухевича сохраняется оригинальное фортепиано на котором играл проводник украинских националистов.

Сегодня исполняется 69 лет со дня смерти главнокомандующего Украинской повстанческой армии. Погиб он в селе Билогорща, которая теперь является окраиной Львова. Там скрывался в связной. Большевики окружили дом утром 5 марта 1950. Шухевич сначала спрятался на лестничной клетке в тайнике, а затем попытался прорваться боем. Убил майора МГБ Ривенка, но на выходе из дома получил автоматную очередь в грудь. После чего застрелился, чтобы не попасть к врагу живым.

Роман Шухевич заочно выучился в музыкальном институте имени Лысенко по классу фортепиано.

В студенческие годы во Львове играл в студенческом квартете "Ревелерсы Евгения" ( "Львовские ревелерсы"). Выступал с братом Юрием во Львовском оперном театре. Брата в 1941-м замучили большевики.

"Роман Шухевич играл на фортепиано при каждом удобном случае. Когда в доме Шухевича начинались споры, Роман садился за фортепіано, играл и пел с пьесы "Наталка Полтавка": "Где согласие в семействе, там мир и тишина". После этого ссоры утихали", - рассказывает научный сотрудник с Музея Романа Шухевича Любовь Дацко.

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В музее также хранится кресло и стол со стульями семьи Шухевичей, пуля, который выпустил Роман Шухевич перед гибелью, фотографии и документы, макет повстанческойго убежища.

В доме в поселке Билогорща в пригороде Львова Роман Шухевич жил в течение 1948-1950 годов. Снимал комнату на втором этаже в учительницы Анны Конюшик. У нее еще жила связная УПА 18-летняя Галина Дидык псевдо "Анна".