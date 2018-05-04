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пятница, 04 мая 2018 13:04

Вандалы испортили памятник Шухевичу и Бандере

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Неизвестные испортили памятник Степану Бандере и Роману Шухевичу в Черкассах.

Каменную глыбу, которая находится на углу улиц Крещатика и Смелянской облили красной краской, сообщает "Вичерпно".

Автор: vycherpno.ck.ua
  Памятник проводникам ОУН-УПА в Черкассах неоднократно обливали краской.
Памятник проводникам ОУН-УПА в Черкассах неоднократно обливали краской.

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Памятный знак, который установили в августе 2016 активисты ВО "Свобода", неоднократно разрисовывали. На просьбы активистов установить камеры наблюдения власть никак не реагирует.

Памятник проводникам ОУН-УПА Бандере и Шухевичу решили установить после того, как местные власти отказались переименовывать улицы в их честь.

Автор: vycherpno.ck.ua
  Памятник проводникам ОУН-УПА в Черкассах неоднократно обливали краской.
Памятник проводникам ОУН-УПА в Черкассах неоднократно обливали краской.

Памятник Степану Бандере и Роману Шухевичу в Черкассах впервые испортили неизвестные в ночь на 26 августа 2016. Тогда зарисовали портреты и имена деятелей белой краской.

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Дата
04
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