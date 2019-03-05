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вторник, 05 марта 2019 11:21

Выстрелил себе в висок: сегодня чтят память Романа Шухевича

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Выстрелил себе в висок: сегодня чтят память Романа Шухевича
69 лет назад умер Роман Шухевич. Фото: ЗН

5 марта почтили память генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Шухевич погиб 5 марта 1950 в с. Билогорща возле Львова в бою с подразделениями Внутренних войск и УМГБ, сообщает УНН.

Около тысячи советских солдат пытались схватить его живым. Шухевича хотели публично судить и прилюдно казнить. 43-летний генерал-хорунжий сопротивлялся. Отстреливаясь, он убил майора МГБ. Тяжело раненный автоматной очередью, Роман Шухевич выстрелил себе в висок.

За провал операции по захвату Шухевича многие офицеры и высшие чины МГБ получили взыскания и лишились должностей. Награду получил только автоматчик, которому приписали смерть командующего УПА. Сержант получил тысячу рублей.

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Вся семья Романа Шухевича была репрессирована. В 1945 году НКВД арестовал жену, мать, отца, сестру, сына Юрия и дочь Марию. Всех сослали за Урал, а сына и дочь передали в специальный дом на Донбассе на перевоспитание. Юрий Шухевич просидел в советских лагерях 41 год и вышел на свободу в 1989 году.

В архиве управления СБУ во Львовской нашли альбом с фото, в том числе редкий снимок Романа Шухевича со спортсменками. Эти фото проходили по оперативным делам НКВД. Их передали в Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого".

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Дата
05
марта

Выстрелил себе в висок: сегодня чтят память Романа Шухевича

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