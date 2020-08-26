Показали архивные фото дворца, где гостили Шевченко и Гоголь

Фото: Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени В.Г. Заболотного

Показали фото дворца и парка в селе Качановка Ичнянского района Черниговской области. Они сделаны в 1948 году.

В том году научная экспедиция Академии наук УССР проводила в дворцовом комплексе исследования, обмеры и фотофиксацию. Снимки опубликовала Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени Заболотного

Усадьбу основали в 1770-х. Долгое время она принадлежала роду Тарновских.

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Во дворце гостили писатели Тарас Шевченко, Николай Костомаров, Михаил Максимович, Николай Гоголь, композитор Михаил Глинка, историк Дмитрий Яворницкий и художник Илья Репин.

В Австрийском государственном архиве хранятся фото дворца графов Шенборнов, что в нынешнем селе Карпаты Мукачевского района на Закарпатье. Там была резиденция и охотничий домик.