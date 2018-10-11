Похорон первого украинского авиатора в Петербурге перерос в манифестацию

11 октября 1911-го в Петербурге прошли похороны первого украинского авиатора Льва Мациевича.

Он погиб в авиакатастрофе над Комендантским полем близ Санкт-Петербурга во время праздника воздухоплавания. Катастрофа произошла на глазах десятков тысяч зрителей. Стал первой жертвой авиации в Российской империи.

Похороны Мациевича превратился в манифестацию. Политический деятель Симон Петлюра возложил к могиле авиатора сине-желтый венок. Мациевич был заместителем Петлюры, который возглавлял Украинское общество в Петербурге.

Автор: liveinternet.ru Похороны Мациевича в Петербурге

Левко Мациевич происходил из Александровки современной Кировоградской области. Принимал активное участие в деятельности украинской общины Санкт-Петербурга, финансово поддерживал украинское национальное движение. Создал в Народном доме Севастополя самодеятельный рабочий театр с украинским репертуаром, организовывал вечера памяти Тараса Шевченко.

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Во время работы в Севастополе Мациевич наблюдал за ходом строительства и ремонтом судов, возглавлял Морской технический комитет Российской империи, разработал 14 проектов подводных лодок. Одним из первых в мире создал проект авианосца.

Автор: "Історична правда" Авиатор Левко Мациевич

Вначале 1908-го увлекся авиацией. Получил удостоверение авиатора №178, что означало, что он уходит в чило 200 первых в мире летчиков.

Пилот Петр Нестеров на самолете "Ньюпор" поднялся над киевским Сырецким военным аэродромом и на высоте 600 м 27 августа 1913-го впервые в мире совершил знаменитую "мертвую петлю". Ее стали называть "петлей Нестерова".