Подписали акт о капитуляции

В 1945 году генерал Павел Шандрук приказал украинским военным отойти от советской армии. Фото: galinfo.com.ua

7 мая 1945 в 2:41 в городе Реймс был подписан акт о капитуляции Германии. На следующий день Сталин настоял на дубле-2, в Берлине. 7 мая генерал Украинской национальной армии Павел Шандрук приказал 1-й Украинский дивизии УНА в Германии - бывший дивизии "Галичина" - отойти с линии фронта.

Украинцы должны были не позднее 8 мая форсированным маршем перейти за реку Мур в зону оккупации западных войск, пишет в Facebook Анна Черкасская.

Украинские дивизионные саперы наладили мост через реку. Им воспользовалась отступающие немецкие и венгерские части. Советские войска в районе Юденбурга танковым ударом рассекли дивизию на две части.

Большая часть дивизии оказалась в британской оккупационной зоне в районе Тамсвег, а командование УНА и меньшая часть 1-й УД были интернированы американцами в Радштадт.

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Следующие полтора года дивизия находилась в лагере интернированных в Италии. После суда в Нюрнберге их признали невиновными. Великобритания предоставила убежище украинцам.

Дивизионники поселились в двух городах, не распыляясь. Дали клятву при возможности жениться на украинках, разговаривать в семье на украинском, детей воспитывать украинцами. Ежемесячно они платили десятину на украинские дела.

В сети остро отреагировали на высказывание Вьятровича о дивизии "Галичина". По мнению скандального историка, Советский Союз и Третий Рейх одинаково воспринимали украинцев, а их подходы отличались только рациональным отношением немцев к расходу человеческих ресурсов. Такое мнение высказал Вятрович у себя в Facebook. Нужно отметить, что многих подписчиков историка это возмутило.