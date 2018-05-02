Историк рассказал, как в нацистской армии относились к украинцам

Вятрович считает, что день создания дивизии "Галичина" не должен быть праздником. Фото: io.ua

Для украинцев нет причин отмечать годовщину создания 14-й дивизии войск СС "Галичина".

В армиях обеих сторон Второй мировой войны к украинцам относились, как к "пушечному мясу", написал на своей странице в Facebook глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Годовщина создания Ваффен СС дивизии "Галичина" - не праздник для украинцев. В немецкой и советских армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково - как пушечное мясо. Разница лишь в том, что мобилизованных в дивизии "Галичина" обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу", - написал он.

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Историк добавил, что немцы делали так не из-за любви к украинцам, а для экономии ресурсов.

Во Львове в сквере "На Валах" открылась выставка оружия и мундиров, посвященная 75-й годовщине 1 Украинской дивизии "Галичина". В экспозиции стенды с малоизвестными фотографиями, на которых воссоздана история дивизии "Галичина". Также представили макеты оружия дивизии, технику и военную форму из частной коллекции участника АТО Владимира Правосудова.