Украинцев призывают прикрепить к одежде красный мак

Символом призывают почтить память погибших. Фото: УИНП

Ко Дню памяти и примирения 8 мая, и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая украинцев призвали почтить соотечественников, павших на всех фронтах Второй мировой войны и одеть символ памяти - красный мак.

"Это был самый кровавый глобальный конфликт, во время которого погибли по разным оценкам от 50 до 85 миллионов человек. Как известно, украинцы воевали против нацизма в семи армиях мира: Красной армии, Украинской повстанческой армии, Войске польском, Французских, Британских, Канадских вооруженных силах и армии США. Прямые человеческие потери Украины во Второй мировой войне составляют около 8-10 миллионов человек", - сообщает Украинский институт национальной памяти.

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С 2014 года национальным символом памяти украинцев, погибших во Второй мировой войне стал красный мак - европейский и традиционный украинский символ.

Дизайн символа разработали по инициативе Украинского института национальной памяти и Национальной телекомпании Украины. Автором символа является харьковский дизайнер Сергей Мишакин. Графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны олицетворяет цветок мака, с другой - кровавый след от пули.

Для Украинский нет причин отмечать годовщину создания 14-й дивизии войск СС "Галичина". В армиях обеих сторон Второй мировой войны к украинцам относились, как к "пушечному мясу", написал на своей странице в Facebook глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.