Историк объяснил, почему 9 мая не является праздником

Брехуненко считает, что Украина стала жертвой борьбы империалистов. Фото: ZIK

Диктатор Иосиф Сталин не считал конец второй мировой войны праздником. Он боялся миллионов людей, которые вернулись с фронта. "День победы" начали праздновать спустя 20 лет.

"Ни в коем случае 9 мая не может быть днем ​​победы для Украины. Потому что во Второй мировой войне один оккупант победил другого, а Украина стала жертвой, потому что попала под влияние двух империалистических хищников - Германии и Советского Союза. Ведь именно они вели войну за передел мира, а Украина стала жертвой этой борьбы. Поэтому празднуя 9 мая, мы становимся на сторону одного из оккупантов, и это полный абсурд", - на телеканале ZIK заявил профессор и доктор исторических наук Виктор Брехуненко.

Историк считает, что 9 мая может быть праздником для России, потому что она вела свою войну и победила как империя.

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Советские ветераны способны ментально согласиться с УПА. Своими противниками они считали сотрудников СМЕРШ и НКВД, а не националистов.

"Германия проиграла Вторую мировую войну, но на самом деле население выиграло, потому что пошло вперед. В отличие от Советского Союза и его людей, которые законсервировались в коммунистической нечисти", - подчеркнул он.

Для украинцев нет причин отмечать годовщину создания 14-й дивизии войск СС "Галичина". В армиях обеих сторон Второй мировой войны к украинцам относились, как к "пушечному мясу", написал на своей странице в Facebook глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.