Открыли фильтрационные лагеря для бывших военнопленных

Советских пленных сталинский режим считал изменниками. Фото: "Военный альбом"

11 мая 1945 года советское правительство приняло решение о создании дополнительных 100 фильтрационных лагерей для лиц, прибывающих из немецкого плена.

"Трактовка советской власти состояла в том, что те, кто попал в немецкий плен, являются предателями. Это достаточно уникальная трактовка в отношении к своим солдатам. Этим людям не доверяли и поэтому, даже после освобождения из плена, из лагерей, эти бывшие военнопленные проходили так называемые "фильтрационные лагеря", где их проверяли, исследовали, каким образом они попали в плен, как они вели себя в плену. И значительная часть людей из немецкого плена через те "фильтрационные лагеря" попадали в ГУЛАГ, где отбывали уже советское заключение", - рассказал председатель УИНП Владимир Вятрович на "Радио Свобода".

В немецкий плен попало около 5 млн. советских военных. Их содержали в концлагерях под открытым небом. Люди миллионами умирали от голода. Нацисты так относились к славянам, так как считали их "недочеловеками".

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"Главным популяризатором этой темы, человеком, который на самом деле больше всего об этом написала и благодаря которому это стало известно в мире, является Тимоти Снайдер и его книга "Кровавые земли", где он рассказывает об этих массовых смертях советских военнопленных и об одной из первых и крупнейших катастроф времен Второй мировой войны, сразу за которой следовал Холокост. Украинские исследователи только начинают исследования этой проблематики, только начинают отыскивать соответствующие документы и создавать какие-то соответствующие базы данных. Это связано с тем, что очень долго над украинской историографией тяготели советские подходы ко Второй мировой войне, ее рассмотрение через призму мифа о "Великой Отечественной войне". А в мифе о "Великой Отечественной войне" не было места для советских военнопленных, не было места для того, чтобы говорить о страданиях тех людей, которые попали в плен, потому что эта концепция имела очень простое разделение на героев, которые борются с оружием в руках и предателей или врагов", - добавил Вятрович.

Во Львове по случаю Дня памяти и примирения на месте бывшего концентрационного лагеря для военнопленных "Шталаг-328" состоялись траурные мероприятия. Представители власти, силовики, деятели культуры и общественность возложили цветы и зажгли лампадки возле Памятного креста на месте бывшего концлагеря. Также провели экуменическую панихиду и общественное вече.