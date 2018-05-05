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суббота, 05 мая 2018 13:17

В столице откроют выставку об украинцах в немецких концлагерях

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8 мая в Киеве представят выставку "Триумф человека. Жители Украины, которые прошли нацистские концлагеря". Открытие состоится в 12:00 на ул. Крещатик, 22, возле здания Главпочтамта.

Выставка посвящена историям 30-ти человеческих судеб в 11 концлагерях. Выходцы из Украины были и в Аушвице, и в Бухенвальде, и в Дахау, и в Равенсбрюке, в других концлагерях нацистской Германии. Так как Украина не была независимой, исследователи не знают, сколько именно наших соотечественников прошли нацистские лагеря смерти.

"Пленные красноармейцы, принудительные рабочие, украинские националисты, духовенство, женщины и даже дети - таким был их украинский контингент. За колючей проволокой оказывались и другие жители Украины: евреи, крымские татары, цыгане. И каждому из этих сообществ нацизм готовил свою судьбу", - комментирует один из авторов выставки историк Центра исследований освободительного движения Игорь Бегун.

Автор: УІНП
  В Киеве откроют выставку об украинских узников концлагерей
В Киеве откроют выставку об украинских узников концлагерей

Выставка расскажет о том, как украинцы формировали сети взаимопомощи и подпольные организации, решались на побеги, бунты и восстания.

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"В этой выставке - о том человеческом, что не способно уничтожить ни одна система. О неравнодушном взгляде, рассказанной сказке, протянутуой руке, разделенном куске хлеба. О силе воли, веры и любви. О победе надежды. О триумфе человека", - говорит председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

На открытии будут присутствовать министр культуры Украины Евгений Нищук, председатель УИНП Владимир Вятрович, директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Иван Ковальчук, бывшие узники концлагерей и ученые.

Автор: УІНП
  В Киеве откроют выставку об украинских узников концлагерей
В Киеве откроют выставку об украинских узников концлагерей

Авторами выставки являются историки Игорь Бегун, Владимир Бирчак и Олеся Исаюк.

После Второй мировой войны Лига украинских политзаключенных выяснила, что украинцы были в 26 концлагерях и их филиалах. По приблизительным оценкам Лиги, в Бухенвальде на 1942 год среди 15 тыс. граждан СССР ("русских") 5 тыс. были украинцами. В начале 1943 года украинцы составляли 15% пленников Майданека. В лагере Флоссенбюрг украинцев насчитывалась четверть от заключенных "поляков" и не менее половины от "русских". Историки говорят об около 110 тыс. выходцев из Украины, которых депортировали в концлагерь Аушвиц: 15 тыс. красноармейцев, 95 тыс. євреев из Закарпатья и около 600 членов ОУН.

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05
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