Советские пленные съели все листья с деревьев - вспомнили жертв концлагеря "Шталаг-328"

Фото: Валерий Шмаков

Во Львове по случаю Дня памяти и примирения на месте бывшего концентрационного лагеря для военнопленных "Шталаг-328" состоялись траурные мероприятия.

Представители власти, силовики, деятели культуры и общественности возложили цветы и зажгли лампадки возле Памятного креста на месте бывшего концлагеря. Также провели экуменическую панихиду и общественное вече.

"Я видел, как немцы вели в этот концлагерь советских военнопленных. Мне тогда было 9 лет. Для детской психики - это просто ужас. Изморенные, небритые парни, в рваной обгорелой одежде, засаленных пилотках. Их вели по улице Листопадового Чина вниз мимо парка Ивана Франко. Когда колонна сделала привал, пленных пустили в парк. Они взбирались на деревья - а это был май месяц - и буквально за 20 минут стволы были голые. Солдаты срывали листья и бросали своим товарищам вниз. Те собирали и ели. А когда их вели по улице Университетской, увидел, что они поднимают руки вверх и пытаются поймать какой-то мяч. Это одна женщина бросили им буханку хлеба. Буханка покатилась в сторону и один пленный побежал за ней, но тут же немец его застрелил. Нашли двух евреев с нарукавными повязками, которые там же в парке его похоронили. Я постоянно говорю, что нужно сделать эксгумацию и перезахоронить этого бойца по-человечески на кладбище. А на месте концлагеря должен быть большой памятник - чтобы такого больше не повторилось", - говорит председатель Общества политзаключенных и репрессированных 84-летний Петр Франко.

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В ходе войны к львовянам доходила информация, что в лагере умирают от голода и расстреливают. Не раз приезжал в концлагерь и помогал заключенным по мере возможностей Митрополит Андрей Шептицкий

"Немцы особенно не любили коммунистов, но тех, которые читали "Отче наш" с Митрополитом, уже не отправляли на тяжелые работы", - добавил Петр Франко.

Почтить память жертв нацистского концлагеря пришел 94-летний ветеран Второй мировой войны Николай Чишкун. Рядом с военным орденом на пиджаке у него прикреплен знак красного мака. Говорит: "Любая война заканчивается миром. Без примирения ничего не бывает. Если точить зубы друг на друга, пользы не будет. Но по-настоящему мир ценится только после войны".

"В советскую армию меня призвали 5 июля 1941 года и я прошел всю войну, защищал Киев. Был дважды ранен, в окопе меня засыпало землей, но собратья достали. Закончил войну в звании сержанта. Когда в 1991 году Украина стала независимой - плакал. Ведь я потомок запорожских казаков. А в 2014 году после Иловайска я просился взять меня в АТО. Не с автоматом бегать за "сепарами", но мог бы что-то подсказать, я же артиллерист ", - рассказывает ветеран.

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"Украина чтит всех, кто пал на нашей земле и тех, кто пришел на нее с добром. С христианскими ценностями здесь покоятся все те, кто по принуждению воевал на той войне. Нам надо отдать почет и уважение, чтобы понять тех людей, которые переживают страх перед имперским сапогом, который зашел на нашу землю. Не может быть никакого прощения военным преступникам. Но когда сине-желтый флаг поднимется над Донецком, Луганском и Севастополем, мы придем на наши земли с любовью и примирением. Боль которую пронесли украинцы из-за Второй мировой войны поможет понять тех, кто оказался в оккупации", - отметил председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

Затем состоялась акция "Венок памяти", во время которой присутствующие почтили память павших в годы Второй мировой войны размещением символических маков на венке из колючей проволоки.

"Шталаг-328" - созданный немецким военным командованием лагерь для военнопленных, существовавший в 1941-1944 гг. во Львове. Здесь содержались пленные разных национальностей - украинцы, русские, евреи, французы, итальянцы. За всю историю существования концлагеря здесь погибло более 140 тыс. человек. 8 мая во многих странах мира отмечают День памяти и примирения в честь жертв Второй мировой войны. В Украине праздник ввели 2015 года.