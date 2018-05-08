День памяти и примирения отмечают в Украине

8 мая во многих странах мира отмечается День памяти и примирения в честь жертв Второй мировой войны. В Украине праздник был установлен в 2015 году. Фото - Униан

8 мая во многих странах мира отмечается День памяти и примирения в честь жертв Второй мировой войны. В Украине праздник был установлен в 2015 году.

8 мая 1945 года стало днем ​​окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне, когда Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции.

До 60-го юбилея Победы во Второй мировой войне в 2004 году Генеральной ассамблеей ООН была принята Резолюция об установлении Дней памяти и примирения 8 и 9 мая в честь героев, которые отдали свои жизни в борьбе с нацистской Германией в 1939-1945 гг. всем странам в составе организации было предложено в один или оба из этих дней проводить мемориальные мероприятия и чествовать жертв Второй мировой войны. При этом, Резолюцией признается, что каждое государство может также устанавливать свои Дни Победы и освобождения.

В большинстве европейских стран памятную дату окончания Второй мировой войны отмечают именно 8 мая. Праздник называется "День победы над нацизмом", или "День окончания Второй мировой войны в Европе". 8 мая 1945 в 23:01 (по берлинскому времени) Антигитлеровская коалиция ратифицировала "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил нацистской Германии, и уже в этот день во многих городах Европы и Америки начались массовые празднования.

В Лондоне торжество состоялось на Трафальгарской площади. С балкона Букингемского дворца англичан поздравили король Георг IV премьер-министр Уинстон Черчилль, а принцессы Елизавета (будущая королева Елизавета II) и Маргарет инкогнито праздновали в толпе людей.

В США парады прошли в Нью-Йорке на Times Square, в Майами, Лос-Анджелесе, Чикаго.

Масштабное празднование победы в борьбе с фашизмом произошло в Москве на Красной площади 9 мая 1945 года, когда акт о капитуляции Германии был доставлен Сталину.

В республиках Советского Союза праздник День Победы был установлен на 9 мая.

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Памятная дата 8 мая в Украине была закреплена Указом президента Петра Порошенко в 2015 году для "достойного чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения уважения всем борцам против нацизма".

Символом праздника является красный мак. Этот цветок - памятный знак жертвам военных и гражданских конфликтов, отражение кровавого следа от выстрела. В 2014 году красный мак и слоган "Никогда снова" стали использоваться в Украине во время празднования Дня победы во Второй мировой войне. Ко Дню памяти и примирения приурочены мемориальные мероприятия, церемонии возложения цветов, встречи с ветеранами. Акция "Первая минута мира" также проходит ежегодно в городах Украины 8 мая в 23:01.

7 мая 1945 в 2:41 в городе Реймс подписали акт о капитуляции Германии. На следующий день Сталин настоял осуществить дубль-2 акции, в Берлине. 7 мая генерал Украинской национальной армии Павел Шандрук приказал 1-й Украинский дивизии УНА в Германии - бывший дивизии "Галичина" - отойти с линии фронта.