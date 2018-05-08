Открыли выставку об украинцах в нацистских концлагерях

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В Киеве открыли выставку "Триумф человека. Жители Украины, прошедшие нацистские концлагеря". Выставка размещена возле здания Главпочтамта на ул. Крещатик, 22.

На выставке представлены истории 30 человек, находившихся в 11 концлагерях.

Остарбайтер Игорь Малицкий попал в концлагерь еще несовершеннолетним юношей. Был в Освенциме и Маутхаузене. Анна Стрижкова 2-летним ребенком оказалась в Аушвице, у нее отбирали кровь. Проводник ОУН Степан Бандера провел 3 года в одиночной камере концлагеря Заксенхаузен за то, что отказался отозвать Акт восстановления Украинского государства 30 июня 1941. Генерал-майора Красной армии Семена Ткаченко нацисты склоняли к сотрудничеству, но он возглавил лагерное подполье.

"Истории, приведенные в выставке, говорят: многие украинцы не хотели мириться с ролью пассивных рабов нацизма. В лагерях они формировали сети взаимопомощи и подпольные организации и даже в, казалось, безнадежных условиях решались на побеги, бунты и восстания, готовы были пройти пешком тысячи километров, чтобы вернуться на родину. Посетители выставки смогут ознакомиться с этими историями, которые подготовили научные сотрудники Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак, Олеся Исаюк и Игорь Бегун", - сообщают организаторы выставки.

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На выставке рассказали о летчике штурмовой авиации капитане Владимире Шепете. Его бросили в "блок смертников" концлагеря Маутхаузен за побег, но он сбежал во второй раз. О еврее из Херсонщины Аркадии Вайспапире, которому нацисты готовили смерть в лагере уничтожения Собибор, но он восстал вместе с другими обреченными и выжил.

"Хочется забыть многое, но память не дает попрощаться с этими тяжелыми моментами в жизни, не дает забыть и то, что приходилось сеять по полю человеческий прах из печей концлагеря", - говорит Анастасия Гулей, бывшая заключенная концлагеря Аушвиц, Берген-Бельзен, председатель Украинской организации борцов антифашистского сопротивления (бывших политических узников фашистских концлагерей).

В СССР бывшие узники были вынуждены пройти через процедуру государственной проверки в фильтрационных лагерях НКВД. Внучка Ивана Франко Вера, после гитлеровского концлагеря попала в лагеря ГУЛАГа.

Украинцы были и среди освободителей Освенцима. Будущий основатель Международного коммерческого арбитражного суда Украины Игорь Побирченко на своем танке первым ворвался на территорию концлагеря.

После Второй мировой войны Лига украинских политзаключенных выяснила, что украинцы были в 26 концлагерях и их филиалах. По приблизительным оценкам Лиги, в Бухенвальде на 1942 год среди 15 тыс. граждан СССР ("русских") 5 тыс. были украинцами. В начале 1943 года украинцы составляли 15% пленников Майданека. В лагере Флоссенбюрг украинцев насчитывалась четверть от заключенных "поляков" и не менее половины от "русских". Историки говорят об около 110 тыс. выходцев из Украины, которых депортировали в концлагерь Аушвиц: 15 тыс. красноармейцев, 95 тыс. евреев из Закарпатья и около 600 членов ОУН.