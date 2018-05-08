Голову Родины-матери украсили огромным венком

Каждый цветок весит 90 кг. ФОТО: Bigmir.net

Из-за грозы и ветра маковый венок устанавливали двое суток.

Об этом сообщила ТСН.

Каждый цветок весит 90 килограммов. Их начали устанавливать еще накануне утром, но процессу помешал дождь. Венок будет украшать Родину-мать в течение нескольких недель - за ним все время будут наблюдать альпинисты. Они будут сидеть на голове монумента и поправлять цветы.

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В 11:00 возле Родины-матери открывается фотовыставка "Герои". Сейчас дорога перекрыта, потому что на ней будет присутствовать Петр Порошенко.

С 2015 года Украина чтит погибших во Второй мировой войне в День примирения и памяти 8 мая. Символом праздника является красный мак - памятный знак жертвам военных и гражданских конфликтов, отражение кровавого следа от выстрела.