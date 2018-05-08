Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках

Фото: memory.gov.ua

Украинский институт национальной памяти подготовил набор карточек "Украина в годы Второй мировой войны (1939-1945)". Приурочили проект ко Дню памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Каждая карта - это маленький плакат. На ней есть фотография и текст. Он содержит рассказ. Например, о депортации крымских татар мы использовали фотографию, где люди собирают хлопок в Сеедний Азии. Фотографию бережно хранила семья депортированных. Внизу - отрывок из книги Александра Солженицына "Архипелаг Гулаг", который поразительно описывает депортации татар из Крыма", - рассказала Gazeta.ua один из авторов проекта Елена Охримчук.

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Над каждой карточкой работал редактор - историк Дмитрий Вортман.

"Мы думали, что дать новое учителю. Потому программу обновляют, а учебники отстают. В последнее время опубликовали много воспоминаний очевидцев о Второй мировой войне. Но не хватает наглядности, - отметила одна из авторов проекта. - У нас была идея изготавливать плакаты. Но школ в Украине - около 13 тысяч. На плакаты нужно очень большую сумму. Этот вариант бюджет Института национальной памяти не позволяет. Поэтому выбрали компромиссный вариант с картами".

Принцип подбора материала - чтобы были только документальные фото, достоверность тщательно проверяли историки.

"Мы сталкивались с тем, что фото о Второй мировой войне, содержали элементы постановки. В доступе есть много постановочных фото, которые транслируют советские мифы о Второй мировой войне. Их мы отвергали", - рассказала Елена Охримчук.

Использовали фотографии с архива Службы безопасности Украины, кинофотофоноархива имени Пшеничной, музея "Тюрьма на Лонцкого", интернет-ресурсов, таких как "Историческая правда", Life Magazine, Livejournal, Федерального архива Германии. Авторы проекта - Анна Байкенич, Елена Охримчук, Максим Майоров. Открытки имеют современную интерактивную форму - дополнены QR кодами. Голос за кадром - журналиста, радиоведущего Василия Шандро.

8 мая во многих странах мира отмечают День памяти и примирения в честь жертв Второй мировой войны. В Украине праздник ввели в 2015 году. 8 мая 1945 года стало днем ​​окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне, когда Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. Символом праздника является красный мак. Этот цветок - памятный знак жертвам военных и гражданских конфликтов, отражение кровавого следа от выстрела. 2014-го красный мак и слоган "Никогда снова" стали использовать в Украине во время празднования Дня победы во Второй мировой войне. Ко Дню памяти и примирения приурочены мемориальные мероприятия, церемонии возложения цветов, встречи с ветеранами. Акция "Первая минута мира" также проходит ежегодно в городах Украины 8 мая в 23:01.