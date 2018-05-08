 
Ексклюзивы
1/5
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене Независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене Независимости
Просмотров: 45
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1323
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Просмотров: 657
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 504
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2358
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 10224
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1242
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1521
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 252
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2097
Фото
Все фото
35
5
8
22
16
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Елена Блаватская убежала от мужа после 3 месяцев брака
Елена Блаватская убежала от мужа после 3 месяцев брака
Какими были индейцы в конце 19 века: в сети появились уникальные снимки
Какими были индейцы в конце 19 века: в сети появились уникальные снимки
Показали подборку фото танцовщиц ХІХ в.
Показали подборку фото танцовщиц ХІХ в.
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
Видео
Все видео
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
Что Украине даст поместная церковь
Что Украине даст поместная церковь
В Норвегии произошел самый масштабный теракт
В Норвегии произошел самый масштабный теракт
Интервью
1/5
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене Независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене Независимости
Просмотров: 45
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 1440
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 5706
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2097
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4671
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 873
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
вторник, 08 мая 2018 13:05

Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35

  Комментировать

Николаевские подростки кромсают портрет Гитлера. Март, 1944 года
Фото: memory.gov.ua
Иллюстрация из американского журнала «Look»: «Следующая война в Европе начнется с Украины». 14 марта 1939
Руководство Карпатской Сечи выступает перед народом в День воссоединения. Хуст. 22 января 1939
Карикатура на тему нацистских и советских завоеваний в Европе
Пересечение Красной армией советско-польской границы. 17 сентября 1939

Украинский институт национальной памяти подготовил набор карточек "Украина в годы Второй мировой войны (1939-1945)". Приурочили проект ко Дню памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Каждая карта - это маленький плакат. На ней есть фотография и текст. Он содержит рассказ. Например, о депортации крымских татар мы использовали фотографию, где люди собирают хлопок в Сеедний Азии. Фотографию бережно хранила семья депортированных. Внизу - отрывок из книги Александра Солженицына "Архипелаг Гулаг", который поразительно описывает депортации татар из Крыма", - рассказала Gazeta.ua один из авторов проекта Елена Охримчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали интерактивную карту событий Украинской революции в Киеве

Над каждой карточкой работал редактор - историк Дмитрий Вортман.

"Мы думали, что дать новое учителю. Потому программу обновляют, а учебники отстают. В последнее время опубликовали много воспоминаний очевидцев о Второй мировой войне. Но не хватает наглядности, - отметила одна из авторов проекта. - У нас была идея изготавливать плакаты. Но школ в Украине - около 13 тысяч. На плакаты нужно очень большую сумму. Этот вариант бюджет Института национальной памяти не позволяет. Поэтому выбрали компромиссный вариант с картами".

Принцип подбора материала - чтобы были только документальные фото, достоверность тщательно проверяли историки.

"Мы сталкивались с тем, что фото о Второй мировой войне, содержали элементы постановки. В доступе есть много постановочных фото, которые транслируют советские мифы о Второй мировой войне. Их мы отвергали", - рассказала Елена Охримчук.

Использовали фотографии с архива Службы безопасности Украины, кинофотофоноархива имени Пшеничной, музея "Тюрьма на Лонцкого", интернет-ресурсов, таких как "Историческая правда", Life Magazine, Livejournal, Федерального архива Германии. Авторы проекта - Анна Байкенич, Елена Охримчук, Максим Майоров. Открытки имеют современную интерактивную форму - дополнены QR кодами. Голос за кадром - журналиста, радиоведущего Василия Шандро.

8 мая во многих странах мира отмечают День памяти и примирения в честь жертв Второй мировой войны. В Украине праздник ввели в 2015 году.

8 мая 1945 года стало днем ​​окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне, когда Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции.

Символом праздника является красный мак. Этот цветок - памятный знак жертвам военных и гражданских конфликтов, отражение кровавого следа от выстрела. 2014-го красный мак и слоган "Никогда снова" стали использовать в Украине во время празднования Дня победы во Второй мировой войне. Ко Дню памяти и примирения приурочены мемориальные мероприятия, церемонии возложения цветов, встречи с ветеранами. Акция "Первая минута мира" также проходит ежегодно в городах Украины 8 мая в 23:01.

Автор: Марта Постой
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Могилу Шевченко в Петербурге раскопали через два месяца после похорон

Елена Блаватская убежала от мужа после 3 месяцев брака

Самое читаемое
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях &quot;ню&quot;
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях "ню"
46
 Просмотров: 99321
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 58362
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 35705
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві 8 Просмотров: 25295
Педальный &quot;Запорожец&quot; продали за 70 тыс. грн
Педальный "Запорожец" продали за 70 тыс. грн
9
 Просмотров: 21937
Больше всего комментируют
67
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
11
"Интер" готовит ко Дню победы концерт с агрессивными лозунгами
10
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
8
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Голосов: 2715
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua