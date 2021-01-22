Офицер совершил покушение на главу государства

Виктор Ильин решил расправиться с Леонидом Брежневым Фото: timenote.info

Офицер советской армии Виктор Ильин предпринял неудачную попытку покушения на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева у стен московского Кремля 22 января 1969 года. Убил 1 человека и ранил 4.

Накануне Ильин отбывал наряд в своей воинской части недалеко от Ленинграда. В 7:45, 21 января, похитил 2 пистолета Макарова и патроны к ним, дезертировал и самолетом добрался до Москвы. Знакомым, у которых остановился, сказал, что хочет посмотреть встречу космонавтов кораблей "Союз-4" и "Союз-5". Накануне они провели первую в мире успешную стыковку в открытом космосе, поэтому желание выглядело вполне естественным.

Утром, 22 января, Ильин похитил у знакомого милицейскую шинель и пошел к Кремлю. Без проблем вклинился в почетную стражу и ждал кортеж Брежнева. Когда появились автомобили и мотоциклы, достал из шинели пистолеты и начал стрелять по 2-й машине, в которой обычно и везли генсека. Но в тот день в авто ехали космонавты Андриян Николаев, Алексей Леонов, Георгий Береговой и Валентина Терешкова. Брежнева везли в лимузине отдельно от кортежа.

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Одна из пуль Ильина попала прямо в водителя и смертельно ранила его, космонавты же успели пригнуться и остановить машину. В конце-концов стрелка остановил водитель эскорта, который направил на него мотоцикл. Далее его задержали милиционеры.

Попытки разобраться в мотивах поступка продолжались больше года. В следствии звучали версии о недовольстве советским строем и внешнеполитическими авантюрами СССР, о разводе с девушкой. Якобы незадолго до того узнал, что вырос в приемной семье, а его настоящие родители были алкоголиками. В итоге Ильина обвинили в попытке теракта, убийстве, дезертирстве, хищении оружия, за что ему грозила смертная казнь.

Однако в КГБ понимали, что мужчина действовал вполне сознательно, и не могли показать миру, что кто-то из граждан СССР настолько недоволен строем, что готов убить генсека. В 1970-м Ильина назвали психически больным, сказали что осуществлял покушение на космонавтов и поместили в Казанскую специальную психбольницу.

Через 18 лет его переведут в Ленинградскую психиатрическую больницу, а в 1990 году, по решению Военной коллегии Верховного суда СССР, отпустят на свободу. Государство предоставит ему небольшую квартиру в окрестностях Санкт-Петербурга, где он проживает и по сей день.

Сам мужчина, уже будучи на свободе, рассказывал, что после школы поступил в топографический техникум и объездил много областей. Повсюду видел разруху, нищету, пьянство и понял, что государство лжет гражданам о благосостоянии. Подготовил целый план реформ и направил его в Кремль, но ответа не получил. Тогда и решил расправиться с генсеком. К покушению тщательно готовился год, для чего и пошел в армию, ведь только оттуда мог похитить оружие.

Относительно психбольниц Ильин рассказал, что его не мучили, а годами давали только "какие-то таблетки".

15 октября 1970 года литовец Пранас Бразинскас и его несовершеннолетний сын Альгирдас захватили советский пассажирский самолет Ан-24. На нем решили бежать из СССР. Ан-24 должен был лететь рейсом Батуми - Сухуми - Краснодар. На борту находились 46 пассажиров. Когда поднялся в небо, мужчина, одетый в форму офицера Советской армии, позвал бортпроводницу 19-летнюю Надежду Курченко. Он передал ей письмо с надписью "Приказ №9". В нем предписывалось лететь "по указанному маршруту" и прекратить радиосвязь с землей. За невыполнение предусматривалась смерть.