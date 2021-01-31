Власти распорядились вывезти зерно из сел

Голодали и умирали дети. фото http://ukrlife.org

Правительство большевистской России 1 февраля 1922-го приняло решение о вывозе 8 млн. пудов хлеба из голодающей Украины в Россию.

Первая мировая война подорвала силы сельского хозяйства Украины. Животноводство и полеводство пострадавших от военных действий. В армию мобилизовали около трети взрослого мужского населения. Летом 1921 года поля поразила большая засухаа. Неурожай был и в зерновых регионах Росии - Поволжье, Северном Кавказе.

Советская власть запретила торговлю и изымала продукты питания у крестьян. План хлебозаготовок неоднократно менялся. За вывезеное зерно Украина не получила ни денег, ни промышленных товаров. Украинцы голодали.

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Точную цифру умерших от голода в Украине не установлено. Историки приводятся цифры от 235 тыс. до 500 тыс. человек.

В советских школьных учебниках утверждалось, что в начале 1920-х голод охватил лишь районы Поволжья. Так объявлялось тогда и перед западным миром, где Владимир Ленин и его соратники просили продовольственной помощи именно в этот регион. О том, что такой же голод охватил всю Южную Украину, Москва молчала.

23 февраля 1922 правительство большевистской России издал декрет об изъятии церковных ценностей для нужд борьбы с голодом.