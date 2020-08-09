Обнаружили звездный календарь первобытных людей

Нашли древнее здание. Фото: "Телеграф"

В ходе раскопок в комплексе Пердигос в Португалии обнаружили останки древней монументальной постройки из дерева.

Ученые называют его деревянным Стоунхенджем или Вудхенджем, сообщает popmech.ru.

Исследователи считают, что это было ритуальное сооружение. Оно по конструкции напоминает такие, которые встречаются только в Центральной Европе и на Британских островах.

Конструкция в центре комплекса четко формирует мегалитический ландшафт, который простирается до высоты Монсарас. По мнению исследователей, вход в эту структуру ориентирован на летнее солнцестояние. Это говорит о ее космологическом характере.

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"Такая астрономическая ориентация входа встречается часто, и она подчеркивает близкую связь между подобными архитектурными сооружениями и неолитическими взглядами на мир", - рассказывает археолог Антониу Валера.

Древнюю стоянку охотников обнаружили ученые из Научного центра изучения Арктики на юге Ямальского района РФ. Стоянка датирована примерно 4 тыс. до нашей эры.