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четверг, 20 июня 2019 15:42

"Нужна помощь деньгами и амуницией" - Федор Матушевский изменил отношение греков к Украине
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Федор Павлович Матушевский между 1912 - 1914-м.
Фото: Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского
"Сотрудники издательского общества "Вик ", основанного 1895 по инициативе Александра Конисского. Стоят: С. Ефремов, В.Доманицкий, Ф. Матушевский. Сидят: В.Страшкевич, В.Дурдукивский, О.Лотоцкий. Киев. 1902
Семья Матушевский с друзьями в Будаевке - теперь Боярка, Киевская область. Слева направо: Федор Матушевский, Владимир Дурдукивский, Вера Матушевская, Дмитрий Дорошенко, Александр Лотоцкий, Василий Доманицкий, Сергей Ефремов, Ольга Косач-Кривинюк
Здание земской больницы в Боярке - именно там в 1914-м проживала семья Матушевских
Чрезвычайная дипломатическая миссия УНР в Греции. Из фондов бибилотека имени Олега Ольжича

Общественный деятель Федор Матушевский родился 20 июня 1869 года в семье священника в городке Смела - теперь райцентр Черкасской области. Учился на юридическом факультете Дерптского университета - теперь Тартуский университет в Эстонии.

В 1897-м вместе с украинским поэтом, педагогом Александром Конисским готовит к изданию альманах "Век" в Киеве. Его посвящают 100-летию выхода "Энеиды" Ивана Котляревского. В сборнике публикуются стихи около 50 поэтов. Впоследствии на его базе создают одноименное издательство.

1908-го Федор Матушевский вместе с Сергеем Ефремовым, Евгением Чикаленко, Владимиром Винниченко, Дмитрием Дорошенко становится соучредителем Товарищества украинских прогрессистов - тайной беспартийной политической и общественной организации украинцев в ​​Российской империи. 1917 участвует в создании Украинской Центральной Рады. Становится членом Комиссии по разработке неотложных мер для решения продовольственного кризиса. Затем входит в Краевой комитет охраны революции в Украине.

"Нет, я не поеду. Какой из меня посол", - говорит член Комитета охраны революции в Украине Федор Матушевский члену Директории УНР Симону Петлюре, который предлагает возглавить чрезвычайную дипломатическую миссию в Греции.

"Такой как из меня диктатор", - не отступает политик. Дает несколько дней подумать.

Они встретились в начале января 1919-м у дома Киевского губернского земства. В Афины Федора Матушевского попросил назначить директор департамента иностранных отношений Директории Андрей Яковлев.

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Потенциальный дипломат дома обсуждает все "за" и "против" с женой Верой. Она соглашается. Решают, что возьмет с собой старшего сына 13-летнего Юрия. Меньшие Борис и Василий остаются с матерью в Киеве.

"Добирая людей, я руководствовался исключительно деловой стороной дела и отклонял массу просьб людей своих и чужих", - вспоминает Матушевский в своем "Дневнике".

Берет дипломата Павла Чижевского, уполномоченного Красного креста Владимира Леонтовича и врача Модеста Левицкого, который становится его заместителем. Вместе с еще четырьмя служащими и их семьями поездом покидают Киев вечером 26 января 1919-го. Направляются в Одессу, но становится известно о захвате ее войсками Франции и Великобритании. Те не поддерживают самостоятельного украинского правительства, хотят восстановления Российской империи. Федор Матушевский меняет маршрут на Будапешт, а оттуда - в Афины.

"Жили мы на берегу моря, где было дешевле, и отец каждый день ездил на трамвае до Афин", - вспоминал сын Модеста Левицкого Виктор.

Автор: Предоставлено Председателем Научного общества истории дипломатии и международных отношений Ириной Матяш
  Фото с дипломатического паспорта Ф. Матушевского из фондов ЦДАВО Украины
Фото с дипломатического паспорта Ф. Матушевского из фондов ЦДАВО Украины

Федор Матушевский готовит меморандум к греческому правительству. Описывает "что такое Украина, чего всегда добивалась и почему борется с Москвой и Польшей". Ставит вопрос автокефалии Украинской православной церкви. Документ выдает на французском языке, тиражом 500 экземпляров.

"Три недели, как мы уже здесь, однако дело не двигается с места. Газеты мы еще не имеем. Реальной поддержки от Греции добиться не удается. Она рабыня Антанты", - рассуждает он.

Положение миссии ухудшается, заканчиваются деньги, выданные Директорией. Правительство Греции поддержки не оказывает. Зато Федор Матушевский начинает выдавать на греческом языке "Греко-Украинское ревю". Много пишет об истории отношений между народами.

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"Целый ряд статей и интервью Матушевского в местной прессе мало-помалу изменили сначала враждебное, затем безразличное отношение греческого гражданства к Украине", - пишет Модест Левицкий.

В это время миссию посещают послы США, Румынии, Бельгии и Грузии. Самые теплые воспоминания Федор Матушевский имеет об американском представителе Генри Дроперсе. Он первый открыто спрашивает, какая помощь нужна Украине.

"Украине нужна помощь деньгами, амуницией и моральной поддержкой. Лучше было бы немедленно признать ее независимость", - говорит украинец.

Присматриваясь за работой членов миссии понимает, что большинство просто сбежали от большевиков. Болезненно это переживает. Из Киева сообщают о захвате города войсками белогвардейского генерала Антона Деникина.

"Чернее черной земли и тяжелее от тяжкого камня окружили меня мысли о судьбе Украины", - пишет в заметках.

За несколько дней Федор Матушевский умирает от сердечного приступа.

Больше о Федоре Матушевском читайте в журнале "Країна" за 20 июня 2019-го.

100 лет назад Украина установила дипломатические отношения с Чехией

"Главным моим долгом было получить признание чехословацкого правительства Украинской Народной Республики и Директории как ее верховной власти. Я должен был добиться помощи оружием для петлюровской армии. Подписать экономические договоры, подготовить политические условия, направленные против советской России или другой страны, ведущей борьбу с Украиной или Чехословакией ", - вспоминал 1945 бывший председатель Чрезвычайной дипломатической миссии УНР в Праге Максим Славинский.

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
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июня

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